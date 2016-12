Njegov rad i požrtvovanost prepozanaju mnogi, a za porodice nestalih on je više od direktora Instituta.Za njih, on je jedina nada da će konačno i nakon 21 godine od početka agresije na BiH, pronaći one za kojima se i danas traga.

Dvadeset godina otkriva masovne grobnice, traga za žrtvama genocida i nestalim u Bosni i Hercegovini.Podsjeća na probleme i teškoće koji su dio mukotrpnog procesa ekshumacija.

Apelira na savjest svjedoka brojnih zločina da pomognu u pronalaženju grobnica i posmrtnih ostataka žrtava.

