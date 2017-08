Romantična komedija koja je lansirala zvjezdanu karijeru Hugha Granta

Charles (Hugh Grant) je engleski neženja i bonvivan koji mnoštvo vremena provodi odlazeći na vjenčanja svojih bivših i sadašnjih prijatelja, koji su se počeli ženiti u velikom broju. Iako ga to ne brine previše, Charles se s vremena na vrijeme upita hoće li se on sam ikada oženiti.

Na jednom od navedenih vjenčanja upozna prekrasnu Amerikanku Carrie (Andie MacDowell), s kojom provede noć i u koju se zaljubi, iako ona na sve gleda kao na seks za jednu noć.

Na sljedećem vjenčanju Charles saznaje da je Carrie zaručena, no to ih ipak ne spriječi da ponovno spavaju zajedno. Carrie će se uskoro udati, a Charles je sve neutješniji. No, možda ipak nije kasno?

Nedjelja, 13.8.2017. u 22:50h