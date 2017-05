Britanski književnik Roald Dahl već je bio poznati pisac kratkih priča i filmskih scenarija kad je počeo pisati romane za djecu i po njima ostao zapamćen. Napisao ih je četrnaest, a prema nekima od njih snimljeni su filmovi za djecu.

Najproslavljeniji mu je roman Charlie and the Chocolate Factory, prema kojemu je snimljeno desetak filmova i TV serija. Uz ovaj, Tima Burtona, najpoznatiji je film iz 1971. godine “Willy Wonka and the Chocolate Factory”, također nominiran za Oscara, ali za glazbu, koji je režirao Mel Stuart, a ulogu Willyja Wonke tumačio Gene Wilder.

Charlie Bucket (F. Highmore) živi u trošnoj kućici izvan grada s mamom, tatom, dvije bake i dva djeda. Tata mu je slabo plaćeni izumitelj, a djedovi i bake po cijeli dan leže u jednom krevetu, jer ih više i nemaju, pokriveni dekama. Mama se brine o svima i nastoji ih prehraniti unatoč neimaštini. Charlie pomaže koliko može, a životni mu je san da jednog dana uđe u najslavniju tvornicu čokolade na svijetu, čiji je vlasnik Willy Wonka (J. Depp).

