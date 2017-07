Fantastičan akcijski triler “Dan obuke” redatelja Antoinea Fuque jedan je od rijetkih žanrovskih naslova koji u svome žarištu ima klasičan dramski sukob suprotstavljenih poimanja svijeta. Ethan Hawke, kao principijelni idealist, i Denzel Washington, kao životom uništen i potkupljiv policajac koji u svemu traži samo svoju korist, briljiraju, kako u izvrsno režiranim akcijskim, tako i u intenzivnim dramskim scenama.

Jedina opasnost veća od prelaska granice između zakona i kriminala, policajac je koji ju gazi. Denzel Washington i Ethan Hawke povest će nas ulicama Los Angelesa, preplavljenim drogom, gdje uobičajena poimanja dobra i zla najčešće predstavljaju smrtonosnu zabludu.

Mladi idealist Jake Hoyt (Ethan Hawke) želi postati agent za narkotike policije Los Angelesa, te spriječiti dilere da neometano prodaju drogu na ulicama, ali to će mu za rukom izgleda poći iznimno teško jer 24 sata svoje obuke mora provesti s agentom Alonzom Harrisom (Denzel Washington). Harris je veteran, u Odjelu za narkotike već više od desetljeća, a njegove su metode, blago rečeno, tijekom vremena postale upitne, ako već ne i otvoreno korumpirane. Kako dan prolazi, Hoyt tim metodama svjedoči iz prve ruke, dok ga do ludila dovodi razmišljanje o tome tko je u cijeloj priči pravi krivac i gdje se to točno kriju odgovori.

Sjajne uloge Ethan Hawkea i Denzela Washingtona, prepoznala je i Američka filmska akademija, koja je Washingtona nagradila Oscarom za najbolju mušku ulogu 2001. godine, dok je Hawke zaradio nominaciju u kategoriji sporednih glumaca. Uz njih, u ovoj priči o poljuljanim koncepcijama zakona i pravde nastupaju i Scott Glenn i Tom Berenger, kao i slavni reperi Dr. Dre i Snoop Dogg, koji svojim statusom filmu pridaju dodatne doze autentičnosti.

