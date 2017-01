Priča o trojici revolveraša koji tragaju za zakopanim zlatom Konfederacijske vojske.

Pustopoljina usred Divljeg zapada. Joe (C. Eastwood) uhvati meksičkog bandita bjegunca Tuca (E. Wallach) i predaje ga mjesnim vlastima. No, to je samo varka, jer Joe spasi Tuca neposredno prije izvršenja smrtne kazne vješanjem. Dvojica odmetnika podijele nagradu, te odluče sve to ponoviti. Nakon sljedeće uspješne prevare Joe napusti Tuca i ostavi ga u preriji.

Tuco se zaklinje na osvetu, pa prvom prilikom uhvati Joea i protjera ga u pustinju. Ondje obojica nalete na umirućeg Billa Carsona (A. Castle) koji Tucu otkrije tajnu neprocjenjivog blaga skrivenog na groblju. Za tim blagom traga i okrutni Sentenza (L. Van Cleef)…

Večeras, 29.1.2017. u 21:00h