U ovom napetom trileru kojem je tema liječnička etika dvije sjajne uloge ostvarili su Hugh Grant, neka vrsta hičkokovskog “slučajnog prolaznika” koji upada u vrtlog događaja, i Gene Hackman kao monstruozni liječnik koji je u sebi ujedinio sve najgore od dr. Frankensteina, dr. Moreaua (iz romana H. G. Wellsa) i dr. Mengelea. Britanski redatelj Michael Apted (Rudareva kći) sve je režirao s mjerom i stilom.

Englez Guy Luthan (H. Grant) je liječnik-stipendist koji stažira u Hitnoj službi u New Yorku. Kad ne uspije spasiti nekog beskućnika koji mu umre na stolu, Guy se zainteresira za uzrok smrti jer nije bila poznata pacijentova povijest bolesti. Na autopsiji mu drugog jutra kažu da tijelo tog čovjeka nije nikad stiglo do njih. Guy je zaprepašten. To komentira sa svojom kolegicom Jodie Trammel (S.-J. Parker), a požali se i starijoj kolegici Judith Gruszynski (D. Monk) i šefu Jeffreyu Mankou (P. Guilfoyle).

Dr. Manko mu kaže da si previše ne razbija glavu s nestalim lešom i da se odmori. Tih dana Guy upozna i vrlo uglednog doktora Lawrencea Myricka (G. Hackman) kojeg je Bijela kuća upravo odlikovala za znanstvene zasluge. Guy još nije svjestan da je Myrick čovjek koji pokuse za dobrobit znanosti ne obavlja na životinjama nego na siromašnim ljudima koji nemaju nikoga. Vlast na to, čini se, žmiri…

Utorak, 27.6.2017. u 22:40h