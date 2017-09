Hit-serija “Elementary”, modernizirana verzija priča o najslavnijem fikcijskom detektivu Sherlocku Holmesu, snimljena je prema književnom djelu Sir Arthura Conana Doylea. Seriju možete pratiti svaki radni dan u 20 sati na programu TV1.

U ovoj ekranizaciji Conan Doyleovih priča, radnja je smještena u New York, a uloga Sherlocka je pripala britanskom glumcu Jonnyju Lee Milleru dok je Watson po prvi put žena – Joan Watson – koju glumi filmska i TV glumica Lucy Liu.

Naime, Holms je bivši ovisnik, koji se nakon perioda rehabilitacije seli se na Manhattan, gdje ga njegov bogati otac prisiljava da živi sa doktoricom Joan Watson koja kontroliše njegovu rehabilitaciju.

Nekad uspješni hirurg, sve dok nije izgubila jednog pacijenta, a sa njim i licencu za rad, Watsonova vidi svoj trenutni posao kao još jednu priliku da pomogne ljudima. Međutim, Sherlock nije ni nalik njenim prethodnim klijentima.

On je obavještava da se ništa od njene stručnosti ne može primjeniti na njega i da je on sam osmislio svoj postrehabilitacijski tretman – povratak na posao kao policijski konsultant u New Yorku.

Watsonova nema izbora nego da se pridruži svom novom, mrzovoljnom klijentu u njegovim poslovima, a Sherlock vremenom uviđa da će mu njeno medicinsko obrazovanje biti od pomoći.

Kapetan Tobias Gregson zna da je Sherlock odličan u svom poslu, i dozvoljava mu povratak na staro radno mjesto.

Sad kada nestašan Sherlock jurca po New Yorku rješavajući intrigantne slučajeve, treba mu neko ko će ga “držati na oku”. Očigledano prava osoba za taj “posao” je upravo ona, Joan Watson.

“Elementary”, kriminalistička serija o najpoznatijem detektivu Sherlocku Holmesu, od ponedjeljka do petka u 20:00h na TV1!