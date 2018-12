FHMZBiH: Narednih dana u BiH snijeg, kiša i minusi

Oblačno vrijeme sa snijegom u većem dijelu Bosne i kišom u Hercegovini i temperaturama koje će se spuštati i do minus sedam stepeni Celzijusa očekuje se u Bosni i Hercegovini narednih dana.

Najniža temperature zraka izmjerena u sedam sati zabilježena je na Sokocu minus 12, a najviša u Neumu pet stepeni Celzijusa.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZBiH), danas se u jutarnjim satima u Hercegovini, Krajini i zapadnim područjima Bosne očekuje pretežno oblačno vrijeme. U ostatku BiH malo do umjereno oblačno, uz postepeno naoblačenje tokom dana. U večernjim satima ili u noći sa četvrtka na petak u većem dijelu Bosne se očekuje snijeg, a u Hercegovini kiša.

Najviša dnevna temperatura od nula do pet, na jugu od četiri do devet stepeni.



Oblačno vrijeme sa snijegom u Bosni i kišom u Hercegovini očekuje se i u petak. Očekivana visina novog snježnog pokrivača od dva do deset, na sjeverozapadu Bosne od deset do 20 centimetara. Jutarnja temperatura od minus šest do nula, na jugu od jedan do pet, a najviša dnevna od minus tri do tri, na jugu od četiri do devet stepeni.



I prvog dana vikenda očekuje se oblačno vrijeme sa snijegom u većem dijelu Bosne i kišom u Hercegovini. Jutarnja temperatura od minus šest do nula, na jugu od četiri do devet, a najviša dnevna od minus pet do jedan, na jugu od pet do deset stepeni.

Jutros pretežno oblačno, na istoku i jugoistoku Bosne sa snijegom, a u Hercegovini sa kišom očekuje se i u nedjelju.

U ostatku dana bez padavina i postupno razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus sedam do minus jedan, na jugu od tri do sedam, a najviša dnevna od minus tri do jedan, na jugu od šest do 11 stepeni.