Nakon smrti otac se vraća obitelji u obliku psa nadoknađujući sve svoje propuste

Mladi čovjek, kasnije ćemo doznati da se zove Tom Johnson, pogine u automobilskoj nesreći. Istodobno, u jednom se leglu nade štene čiji je prvi dodir s vanjskim svijetom nježno lizanje njegove majke. Tko zna kakav bi bio njegov život da i on i cijela njegova obitelj nisu odvedeni u šinteraj?

On je vrlo inteligentan, inteligentniji od normalnih pasa i uspije se osloboditi. Ne uspije, na žalost, osloboditi svoju majku, pa svijetom luta sam, sve dok ga ne posvoji jedna stara beskućnica. Ona otkriva da je psić vrlo inteligentan kad vidi da on svaki put točno pogodi pod kojom je orahovom ljuskom skrila kugicu, a to je igra koju ne uspijeva svladati ni većina ljudi.

Ljudi se okupljaju oko njih i oni zarade dosta novca, a kad jedan prolaznik kaže: “Nije to ništa, to je samo “fluke” (što u slobodnom prijevodu znači slučajan pogodak), ona dade psiću ime Fluke. Život bi Flukeu bio lagan da njegova vlasnica ne umre i on opet ostaje sam. Od samoće i bespomoćnosti spasit ce ga iskusni pas Rambo s kojim će se sprijateljiti. Fluke priznaje Rambu da ima neobične snove: u nepovezanim slikama vidi neki ljudski život koji ne može razumjeti, sve dok ga instinkt ne odvede pred školu u koju ide Brian Johnson.

Kad vidi Briana i njegovu majku Carol, Fluke je tako uzbuden da gotovo nasrce na automobil, a kad ga Carol odgurne, zadnjim snagama trči za automobilom sve do njihove kuće…

Subota, 3.6.2017. u 21:00h