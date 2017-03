Bezobzirni vlasnik kasina, Willy Bank (Pacino) nikad nije ni sanjao što će pokrenuti kad je prevario prijatelja i mentora Dannyja Oceana, Reubena Tishkoffa (Gould), zbog čega je Reuben doslovno završio u bolničkom krevetu u teškom stanju. Bank se prevario… I to poprilično. Možda je uspio srediti izvornu postavu Oceanovih jedanaest, no ostale je pustio, te im je, što je najgore, dao zajednički cilj: poraziti Banka na samu večer otvara njegovog novog kasina.

Njihova je strategija dvojaka. Prvo će ga uništiti financijski, mijenjajući pravila igre na stolovima tako da kuća uvijek pobjeđuje. No tu je riječ samo o novcu. Najveći udarac zadat će osobnu Bankovu ponosu i sreći: njegovoj reputaciji da je jedini hotelijer koji je stekao Royal Review Board's Five Diamond Award za svaki od svojih hotela. Plan je složen, opasan i gotovo neizvediv… No kad se riječ o jednome od njih, samo je nebo granica.

Petak, 10.3.2017. u 22:40h