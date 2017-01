Patrick će učiniti sve kako bi uništio sestrine zaruke

Patrick (David Hewlett) se nikada nije slagao sa svojom mlađom sestrom Marilyn (Kate Hewlett). Stoga, kada ga ona upozna sa njenim novim zaručnikom, TV zvijezdom Ryanom (Paul McGillion), Patrick to shvati kao objavu rata. No kako svi njegovi pokušaji razaranja zaruka propadaju on odluči poduzeti drastični korak.

Večeras, 21.1.2017. u 21:00h