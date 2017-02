Slavni dijamant zvan Pink Panter ponovo je ukraden, ovaj put iz nacionalnog muzeja u Lugašu.

Lopov pobegne čuvarima muzeja, no ostavlja podsetnicu: belu rukavicu sa zlatno izvezenim monogramom “P”. Istragu vodi pukovnik Šarki iz tajne policije, no šah od Lugaša zahteva da se pozove i inspektor Žak Kluzo koji je trenutno suspendovan sa svog posla u Francuskoj. On je uveren da se iza pljačke krije slavni Fantom.

Subota, 11.2.2017. u 21:00h