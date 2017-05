Kada ruski mafijaš organizira veliku prijevaru u kojoj zaradi milijune eura , članovi londonskog podzemlja dolaze po svoj dio. Gospodin One-Two, računovotkinja Stella, Johnny Quid, drogirana rock zvijezda…samo su neki od kriminalca koji će učiniti sve kako bi se dočepali plijena.

Ova akcijska komedija nas vodi na opasnu vožnju u svijet kriminala u Londonu u kojem su nekretnine zamijenile drogu na mjestu najunosnijeg tržišta, a kriminalci su poduzetnici s najviše entuzijazma. Svi koji žele postati dio toga svijeta, od sitnoga kriminalca One Twoa (Gerard Butler) do sumnjiva ruskog milijardera Jurija Omaviča (Karel Roden), moraju posjetiti jednog čovjeka: Lennyja Colea (Tom Wilkinson).

Kao mafijaš staroga kova, Lenny zna koga podmazati i drži u džepu svakog birokrata, brokera i gangstera koji nešto znače. Lenny samo jednim pozivom može preskočiti birokraciju. No kako mu kaže njegova desna ruka Archy (Mark Strong), London je središnja točka vremena koja se mijenjaju, u kojima mafijaši s istoka, gladni kriminalci s ulica, kao i svi oni između, nastoje promijeniti pravila poslovanja i kriminala.

Milijuni su na stolu i cijelo se londonsko podzemlje udružuje, ali i sukobljava, međusobno s ciljem da uzmu svoj dio kolača. No unatoč tomu, višemilijunski posao pripast će narkomanskoj rock-zvijezdi (Toby Kebbell) – Lennyjevu posinku za kojeg misle da je mrtav, no to je daleko od istine.

Film RocknRolla je režirao Guy Ritchie, poznat i kao Madonnin bivši muž. Washington Post ga je komentirao: “Ovaj film ima stila i to u neograničenim količinama, bilo da se radi o dijalogu likova, priči, ili o muzici koja savršeno prati radnju.”. Los Angeles Times se slaže: “Naslov koji će svoju publiku držati u napetosti i neizvjesnosti do samoga kraja.”

Utorak, 9.5.2017. u 22:40h