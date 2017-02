Milijunaš i industrijalac Steven Taylor (Michael Douglas), čovjek je koji ima sve, no ono što najviše želi je ljubav i vjernost njegove supruge. Iznimno uspješan pojedinac u poslovnom svijetu New Yorka, Taylor smatra da je Emily Bradford Taylor (Gwyneth Paltrow) njegova najvrjednija akvizicija. Međutim, ispod Taylorove kontrolirane uglađenosti, on voli svoju ženu, čak je i treba – iako joj nikad ne bi mogao reći koliko.

Inteligentna i sofisticirana Emily, koja radi kao višejezični prevoditelj i asistent u američkoj ambasadi pri Ujedinjenim narodima, upustila se u vezu s Davidom Shawom (Viggo Mortensen), talentiranim, ali i dalje siromašnim umjetnikom iz centra koji Emily pruža emocionalno ispunjenje koje ne može dobiti od Stevena.

Nakon što su Emily i David mjesecima bili u tajnoj vezi, uz strastvene sastanke u njegovu potkrovlju u Brooklynu, David je pomislio da će uslijediti kraj Emilyna braka i početak njihova novog zajedničkog života, no čini se da Steven ima drugačije planove.

Nedjelja, 26.2.2017. u 22:40h