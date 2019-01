Trump: Da li stvarno mislite da neću graditi zid?

Samo dva dana nakon što je okončana najduža blokada vlade u istoriji SAD, Bijela kuća saopštila je da je predsjednik Donald Trump spreman da ponovo uvede blokadu, ako ne postigne dogovor sa Kongresom o finansiranju zida na granici sa Meksikom.

Vršilac dužnosti šefa osoblja Bijele kuće Mik Malvani rekao je da Trump ne želi da ponovo uvede blokadu vlade niti da proglasi vanredno stanje, ali da je obaveza predsjednika da odbrani narod i to će učiniti “sa ili bez Kongresa”. After all that I have done for the Military, our great Veterans, Judges (99), Justices (2), Tax & Regulation Cuts, the Economy, Energy, Trade & MUCH MORE, does anybody really think I won’t build the WALL? Done more in first two years than any President! MAKE AMERICA GREAT AGAIN! January 28, 2019

“Nakon svega što sam učinio za vojsku, naše odlične veterane, sudije (99), pravdu (2), poreze i propise, ekonomiju, energiju, trgovinu i još mnogo toga, da li stvarno mislite da ja neću graditi zid ? Uradio sam više za prve dvije godine od bilo kojeg predsjednika! Napravite Ameriku ponovo velikom!”, poručio je Trump na svom profilu na Twitteru.