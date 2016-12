Vilenjak (W.Ferrell) putuje sa Sjevernog pola prema New Yorku u potrazi za pravom obitelji.Ovoga Božića otkrijte vilenjaka u čovjeku koji je greškom cijeloga svog života bio odgajan kao vilenjak, da bi naučeno iskoristio u najvažnijem trenutku.

Jednog Badnjaka prije mnogo, mnogo godina, jedna se beba uvukla u torbu Djeda Mraza punu poklona i igračaka, a da on to uopće nije primijetio. Odgajan kao vilenjak, Buddy (Will Ferrell) naposljetku ipak odrasta u čovjeka tri puta većeg i od najvećeg vilenjaka te uviđa kako se nikada neće uklopiti u život na Sjevernom polu. Ove godine Buddy odluči pronaći svoje pravo mjesto u svijetu, točnije – New Yorku. On uspije pronaći svoga pravog oca, Waltera (James Caan), koji se nalazi na listi zločestih Djeda Mraza, i desetogodišnjeg brata koji uopće ne vjeruje u djedicu s poklonima i vilenjake!

Buddy shvaća kako je njegov zadatak spasiti Božić za svoju obitelj, New York i cijeli svijet. Što su blagdani bez barem jedne prave obiteljske komedije, smještene u pripadajuće doba godine, te grad New York, koji je u našoj kolektivnoj svijesti dobrim dijelom prisutan i kao jedan od najbožićnijih gradova na svijetu?

Nedjelja, 25.12.2016. u 21:00h