U ovom filmu isprepletene su dvije priče koje glume isti glumci. Jedna se zbiva u viktorijanskoj, a druga u današnjoj Engleskoj.

U viktorijanskoj priči londonski gentleman Charles (J. Irons) doputuje u mali vjetroviti gradić na morskoj obali kako bi zaprosio Ernestinu (L. Baxter), kći uglednog industrijalca. Šetajući s Ernestinom primijeti na pristaništu, po kojem tuku divovski valovi , tajanstvenu ženu odjevenu u crno.

To je Sarah (M. Streep) koju ugledni građani preziru, jer ju je zaveo pa napustio neki francuski pomorski poručnik, a ona stalno čeka da se on vrati. I njoj i drugima jasno je da se on neće vratiti.

Charles se zainteresira za tu ženu, a postepeno i strasno zaljubi u nju. Lokalni liječnik, dr. Grogan (L. McKern), kaže mu da ona pati od teškog oblika melankolije.

Izliječiti bi se mogla samo ako napusti taj gradić, no ona uživa u patnji. Charles joj na svaki način želi pomoći, pa i novčano.

Nedjelja, 2.7.2017. u 21:00h