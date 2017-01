Komandni lanac Oružanih snaga doživio je fijasko. Dan nakon što su na ulicama Banjaluke predali raport predjsdavajućem Predsjedništva, niko nije siguran koja jedinica je raportirala, ko je dao komandu, ko nije ispoštovao zabranu. Ministrica odbrane ne zna ni da je u Ministarstvu, kome je na čelu, pokrenuta istraga.

Jedini spreman da govori o svojim postupcima je zamjenik ministrice Sead Jusić. Ivanić je, kaže, uputio zahtjev za počasnu jedinicu na koju ima pravo 8. i 9. januara. Jusić ga je, u propisanoj proceduri uputio u Zajednički štab OS. No, nakon Ivanića oglasio se štab NATO-a koji je tražio da niko iz OS ne prisustvuje na obilježavanju 9. januara.

Odluku Jusića da se storiniraju sve aktivnosti sve su prilike Anto Jeleč nije ispoštovao. Jasan je Jusić i da po zakonu ministar, odnosno njegov zamjenik kada ministar nije u mogućnosti, mora naredbu člana Predsjedništva, a pogotovo predsjedavajućeg, poslati Zajedničkom štabu.

Ministarstvo odbrane je još 24. novembra prošle godine primilo od službe predsjednika RS zahtjev za angažiranje vojnog orkestra u aktivnostima planiranim za osmi januar. Poznato je da je Dodik, iako je to sam tražio, nakon što je odobreno, odbacio učešće samo vojnog orkestra, te tražio učešće Trećeg puka. Taj zahtjev je ministrica Pendeš, umjesto predsjedništvu poslala Zajedničkom štabu i tako pokrenula komandni lanac. U telefonskom razgovoru nam je rekla da nema ništa sporno u angažmanu počasne jedinice na koju Ivanić ima pravo.

Marina Pendeš, ministrica odbrane BiH: Treći puk nije sudjelovao na ceremoniji 9. januara. Dio puka ili bolje rečeno počasne postrojbe je učestvovao u počasti predsjedavajućem Predsjedništva BiH gospodina Ivanića. Time su Ministrarstvo odbrane i OS BiH odradile svoj dio posla.

TV1: Zbog čega onda saopćenje iz Ministarstva odbrane da će biti provedena istraga?

Pendeš: Nisam je ja složila s tim. Ko će provesti istragu?

TV1: Iz vašeg Ministarstva je došlo saopćenje da će biti provedena istraga.

Pendeš: Ja sam na godišnjem i prema tome ja ću doći sljedeći ponedjeljak pa ćemo vidjeti.

TV1: Nešto očito baš ne funkcioniše ni u vašem Ministarstvu…

Pendeš: Šta mislite zbog čega ne funkcioniše?

TV1: Ne znam. To ja vas pitam.

Pendeš: To nije moje Ministarstvo.

TV1: Dobro, Ministarstvo kojem ste na čelu.

Pendeš: Tako je, ja vodim Ministarstvo, a to što me opstruiraju, to je drugo pitanje. I po čijem nalogu.

TV1: Ko vas opstruira?

Pendeš: Eto, prvo… Ne znam, neću…

Iz kabineta Bakira Izetbegovića poručuju da je bilo dozvoljeno da počasna jedinica preda raport Ivaniću 8. januara, no ne i devetog. Radi se, kažu, o presedanu da se jedan član, a ne kolektivni organ, postavi kao komandant OS BiH. Jedinica, dodaju, o kojoj god da se radi, nije učestvovala u paradi.

Odluke o angažiranju OS predsjedništvo donosi konsenzusom i to je kristalno jasno, tvrdi predsjedavajući Komisije za odbranu BiH. S ovom odlukom to nije bio slučaj.

Ivanić ima pravo na počasnu jedinicu, koja je u sastavu bataljona vojne policije i smještena je u Rajlovcu, kategoričan je Podžić.

Refu Bajrović očekuje i brzu reakciju državnog Tužilaštva. Odgovornim smatra Mladena Ivanića koji je obesmislio kompletnu reformu odbrane.