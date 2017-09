Mi nemam koncept emisije. Živimo i radimo kao da će stotinu narednih godina biti mir, a ponašamo se kao da će sutra biti rat. Naravno, šala. Ako bi se na bilo koji način ova ekipa promijenila, to ne bi bilo to. Iako smo sada na drugom mediju, mislim da će armija ljudi koja živi na način na koji mi živimo i razmišlja na način na koji mi razmišljamo, pridružiti televiziji TV1. U kooprodukciji smo sa TV1, cijenimo ono što radi ova kuća i lako smo se dogovorili oko svega. To su moram priznati odlični i veliki profesionalci.

– Šalje li emisija “Udri muški” feedback koji želite, dobijate li povratnu informaciju koju želite?

Naravno! S jedne strane je to dobitna stvar kada vidiš da postoji toliki broj ljudi koji prati ovu priču. Ono što me najviše oduševljava je da tu emisiju prate ljudi i van granica BiH, u najudaljenijem malom planinskom selu, ali i u Italiji, Australiju, Austriji, Njemačkoj, Švicarskoj, SAD-u. To je priča! Priča u kojoj je takav jedan svijet zajedno, koja je čist dokaz da postoji jedan bolji, humaniji, duhovitiji način provođenja sekundi koje nam je Bog dao.