– Armina, već pet godina ste dio ekipe TV1. S obzirom na to da ste radili u različitim sektorima kako danas gledate na sve to? Koliko je to utjecalo na vaš rad i izgradilo vas kao novinarku?

Ova mali jubilej mi je jako važan. Za mene je to dokaz da je moj trud prepoznat na pravi način. Sav posao koji sam dosada radila i još radim na TV1 me oblikovao i školovao. Svaka stepenica koju sam prošla je izuzetno važna i svaku dobro pamtim. Nisam preskakala nijednu. Mislim da je i dobra komunikacija sa kolegama odigrala ključnu ulogu i još uvijek je bitna, ne samo u poslu nego i drugim životnim poljima. Lakoća sa kojom nakon pet godina radim vezana je i uz talent, ali ipak je veći dio rezultat napornog rada, ponekad i hrabrosti upuštanja u velike projekte i preuzimanja odgovornosti, za koje nisam uvijek bila sigurna mogu li ih podnijeti. Ali kada posao radite sa velikom strašću i ljubavi, rezultati ne izostaju.

– Radili ste sa super ekipom, starijim novinarima koji su nama mlađima bili uzori. Kako je bilo raditi s ljudima čija su imena zaista zvučna?

Zabavno. 🙂 Zajedno sa Sanjinom, Nikolinom i Ognjenom dio sam velikog projekta-Dnevnik TV1. Oni su moji mentori od samog starta i još uvijek su. Lakoća sa kojom rade, oštroumnost, jednostavnost u komunikaciji me oduševila po samom dolasku na TV1. Vremenom su postali prijatelji. Privilegija je raditi rame uz rame sa najboljim. Vjerujem da svi trebamo odati priznanje dobroj sreći koja nas prati, ali i ljudima koji su nam pomogli. Niko ništa ne postiže sam.

– Trenutno ste angažirani na radu emisije (Ne)poznato lice s Arminom Sadiković. Kroz vaše emsije čuli smo toliko priča, ali ono što nas zanima je kako izgleda to drugo, nepoznato lice?

Završavamo sezonu i zaista sam puna utisaka. Još četiri emisije nas dijele do kraja izuzetno uspješne sezone. Naši gosti su bili ljudi koji naporno rade, ali čiju priču niko dosada nije čuo. Mi smo im dali priliku. Ponovo smo ugostili vrlo poznata lica, ali smo otkrili njihove neispričane priče iz djetinstva, prisjetili se ljudi koji su bili njihovi mentori koje nikada nisu zaboravili, sa nama su podjelili teške trenutke, govorili su svom trnovitom putu ka uspjehu, nesebično su otvorili svoje duše. To su nepoznata lica koja su, primjećujem, uspjela pronaći put do gledatelja.

– Kako se pripremate za emisije?

To je proces kojem ne pristupam olako. Vjerujem da je temeljna priprema ključ uspješnog intervjua. Ne ostavljam mjesta za bilo kakve sumnje, sve dobro istražim i kreiram koncept. Taj proces traje nekoliko dana, ali ipak to me ne umara. Nagrada je kada mi sagovornici na kraju razgovora kažu kako su uživali, te kako sam dobro odradila “domaći zadatak.”

– Toliko priča ste uradli i toliko gostiju imali, ali imate li neku neostvarenu želju? Nekoga koga biste silno željeli ugostiti i otkriti publici njegovo/njeno drugo lice?

Kada imate priliku upoznati, a kasnije i razgovarati sa ljudima kao što su Abdulah Sidran, Sinan Alimanović, Felix Unger, Jamil Qureshi, Petar Ćorluka, Fahrija Karkin, Pero Gudelj, Dževad Karahasan, Safet Zec onda na trenutak pomislite kako ništa više ne mora da se desi, svoj zadatak ste ispunili. Ipak, mnogo je još ljudi koje bih rado intervjuisala, ne želim nikoga izdvajati već ću se sa timom i sjajnom producenticom Amrom Emečić truditi to i realizirati, a nakon toga govoriti o uspješnosti istih. Sigurno je da i ubuduće biramo zanimljive ličnosti sa zanimljivim životnim pričama.

– Šta je novinarstvo za Arminu Sadiković? Šta najviše volite u svom poslu?

Volim dinamičnost koju nosi sa sobom, jer nijedan dan nije isti. Mnoštvo različitih ljudi koje srećem i upoznajem. To je bogatsvo. Spoznaja da sam dio nečeg tako velikog i da učestvujem u realizaciji. Najvažnije je da volite ono što radite. Uvijek će postojati neko pametniji od vas, ali ne postoji zamjena za strast. Strastveni ljudi uvijek naporno rade i to je ono što ih odvaja od ostalih.

– Svestrani ste. Radite novinarski posao, studirate pravo, a bavili ste se i modelingom. Šta vas još zanima, u čemu se pronalazite? Gdje sebe vidite u budućnosti?

Da mi se nije desila priča zvana novinarstvo, bila bih sjajan pravnik. Volim vjerovati da bih bila jednako uspješna. Završavam master studij na Pravnom fakultetu u Sarajevu i sve dosada naučeno, nikako nije za odbaciti u poslu kojim se danas bavim. Zato ne žalim zbog svojih izbora. Uživam i u dizajnu interijera. Na budućnost gledam realno, očekujem da se bavim stvarima koje me zanimaju. Naravno ono što će me unaprijediti u profesionalnom i ljudskom smislu.

– S pravom važite za jednu od najljepših voditeljica u BiH. Koliko je izgled u ovom poslu važan?

Epitet najljepsa mogu prihvatiti samo ako uz to ide i da dobro radim posao za koji sam se opredjelila. Jedno bez drugog mi ne znači mnogo. Generalno, mislim da ljepota neće odigrati glavnu ulogu, tamo gdje se traži intelekt i iskustvo. Ukoliko je neko lijep a uz to još i pametan, najvjerovatnije hoće. Inače, volim da vidim njegovanu i lijepu ženu, ne samo kao prezentera, već i na bilo kojem drugom poslu.

– Koliko su za voditeljicu danas bitne društvene mreže?

Društvene mreže – apsolutno da, ukoliko će vam u bilo kojem obliku olakšati život i svakodnevnicu, pomoći u poslu koji radite. Facebook koristim sve manje u posljednje vrijeme, čak sam vrlo blizu odluke da zatvorim profil. Instagram volim, opušta me i educira.



– Šta bi bilo drugo, nepoznato lice Armine Sadiković?

Djetinstvo u Njemačkoj, ljetni raspusti u gradiću Kotor Varoš, moji školski dani i obrazovanje, odrastanje uz najbolju sestru Anelu i brata Mevludina, govorila bih o ljubavi prema roditelljima i beskrajnoj zahvalnosti koju osjećam prema njima. To su naša druga lica, svi ih imamo i vrlo smo škrti kada ih trebamo podjeliti sa drugima. 🙂

– Kako je kada se ugase kamere? I ko je Armina tada, privatno?

Vrlo jednostavna, otvorena i društvena. Volim mir i tišinu, ali naravno da čovjek ne može tako uvijek živjeti i da mi treba novih energija, događaja, ljudi. Generalno, uvijek sam ono što jesam, pa kakva bila u određenom trenutku, puna energije ili na izmaku snage. Važno je ostati svoj.

– Šta radite u slobodno vrijeme? S obzirom na to da je posao na TV-u zaista stresan i dinamičan kako se opuštate?

Trenutno najveći dio slobodnog vremena učim jer završavam master. Trudim se organizirati sve, pa ostatak slobodnog vremena provodim sa porodicom, momkom Dinom i bliskim prijateljima. 2-3 puta sedmično idem u teretanu, zavisno od radnog vremena. Otkrila sam da je za mene to najbolji način da izbacim stres ili negativnu energiju. Poslije treninga se osjećam odlično.