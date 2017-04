Madrid će imati dva predstavnika u polufinalu Lige prvaka.

Tim Diega Simeonea je u revanš meču četvrtfinala remizirao u gostima protiv Leicestera (1:1). Madridski klub je u prvoj utakmici prije šest dana na Vicente Calderonu slavio sa 1:0 što je dalo Leicesteru nadu da može napraviti preokret i ostvariti novi uspjeh plasmanom u polufinale.

Ipak, Leicester to nije uspio napraviti jer je Atletico uspio doći do gola u gostima što se ispostavilo kao ključni trenutak. Atletico je u 26. minuti poveo sa 0:1, Filipe Luis je odlično uposlio Saula koji je sjajno glavom poslao loptu u mrežu Leicestera.

Podrška sa tribina King Power stadiona je tada utihnula, ali se igrači aktuelnog prvaka Evrope nisu predavali. Leicester je dosta otvorenije krenuo u drugom poluvremenu i to im se isplatilo. U 61. minuti Vardy je iskoristio konfuziju u kaznenom prostoru gostiju, te je zakucao loptu u gol Atletica za 1:1. Nekoliko minuta kasnije Vardy je mogao donijeti veliki preokret svojoj ekipi, ali je propustio veliku priliku. Leicester nije odustajao do samog kraja utakmice da barem još više napravi dramu u ovoj utakmici, ali to igrači Atletico Madrida nisu dopustili. Ipak, treba čestitati Leicesteru na hrabroj igri i dobroj partiji.

Fudbaleri Real Madrida plasirali su se u polufinale Lige šampiona nakon pravog klasika u revanšu četvrtfinala i pobjede (4:2) protiv Bayern Minhena. Fantastičan meč viđen je u Madridu.

Real Madrid i Bayern Minhen su pokazali zašto su njihovi mečevi uvijek posebno zanimljivi, a i u revanšu su ponudili apsolutno sve što može ponuditi jedna fudbalska utakmica. Tri gola za Real je postigao C. Ronaldo koji je tako stigao do 100 postignutih golova u Ligi prvaka.