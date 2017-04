U najiščekivanijem dvoboju vikenda, Barcelona je u okviru 33. kola španskog prvenstva slavila protiv Reala na Santiago Bernabeuu.

Fantastičan El Clasico smo gledali, možda i najbolji u posljednjih desetak godina. Briljantna utakmica koja je ponudila apsolutno sve što fudbal može pružiti. Pet pogodaka, niz prilika i odluka u posljednjim sekundama kada je Messi pogodio za pobjedu i potpuno zakomplikovao prvenstvo. Ali krenimo redom.

U 29. minuti Real Madrid stigao je do vodstva. Nakon kornera lopta je izbijena do Marcela na 18 metara, on je vraća u peterac, Sergio Ramos vara ter Stegena, ali lopta pogađa stativu ali odbija se do usamljenog Casemira na drugoj strani koji ima vrlo jednostavan posao.

Samo pet minuta Madriđani su bili u prednosti, već u 33. minuti Barcelona dolazi do poravnanja. Busquets je na strani pronašao Rakitića koji iz prve dodaje Messiju, a on iz pune brzine vara Carvajala i dolazi sam pred Navasa a konačan ishod takve pozicije uopšte nije upitan, 1:1.

Bilo je mnogo vatre na terenu, obje ekipe su imale svoje prilike a u 72. minuti Katalonci dolaze do prednosti. Ivan Rakitić je fantastično izbacio iz igre Tonija Kroosa i onda odlično šutirao sa 18 metara i pogodio ugao za 2:1. Još veći problemi tek su uslijedili za Real, ostao je domaćin sa igračem manje kada je Ramos neoprezno startovao na Messija.

Iako sa igračem manje, Real Madrid dolazi do poravnanja u 85. minuti. Tek što je zamijenio vrlo lošeg Benzemu, Rodriguez je odlično je pogodio s prve stative nakon centaršuta Marcela. Ali tu nije kraj.

Kada su svi mislili da će doći do podijele bodova sijevnula je sjajna kontra Barcelone, lopta je došla do najboljeg fudbalera današnjice Messija koji postavlja konačnih 3:2 i ostavlja još uvijek otvorenu šampionsku trku.