U posljednjem susretu u grupi C na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj bh. kadeti odmjerili su snage sa Srbijom, te su došli do minimalne pobjede (1:0).

Izabranicima Sakiba Malkočevića je prije današnje utakmice bilo jasno da, ukoliko žele prolaz u nokaut fazu, moraju pobijediti Srbiju s dva gola razlike i uz to da Njemačka porazi Irsku. Iako je rezultat s Rujevice išao u prilog, pošto je Njemačka lako rješavala Irsku, u Kostreni su se naši momci očekivano mučili protiv Srbije i teško je bilo doći u situaciju da se ostvari željena pobjeda.

Prvu šansu na meču imala je Srbija, kada je Stuparević malo iskosa s lijeve strane pogodio stativu gola bh. tima. Najbolju šansu u prvom dijelu imali smo u 10. minuti, kada je Gazibegovićev udarac ispod same prečke “izvadio” golman Srbije Gordić. Pet minuta kasnije novi udarac Gazibegovića, ovaj put je to bilo znatno lošije i lopta je otišla pored gola. U 21. minuti Srbija prijeti preko Zuvića, no siguran je Kršić. Stuparević je u imao dva dobra udarca u 31. i 32. minuti, srećom nije zatresao mrežu golmana Kršića. Upravo je Stuparević u 37. minuti umalo iznendio Kršića udarcem s 35 metara, ali je Kršić iz dva pokušaja ipak uhvatio loptu.

Drugo poluvrijeme Srbija otvara dobrom prilikom, no udarac rezerviste Neškovića nije bio dovoljno snažan i Kršić je lako ukrotio bh. golman Kršić. U petoj minuti nastavka imali smo dobru šansu preko Šikanjića, ali ni od tog napada nije bilo ništa. Ubrzo i Marušić u dobroj prilici, no bio je i sebičan, pa je propala još jedna šansa. U 62. minuti Marušič je imao veliku šansu, Gordić je odbranio. Tri minute kasnije Imamović je u prilici, izgledalo je da će konačno pogoditi, ali je izblokiran. Bh. momci su napadali do kraja, stegli su obruč oko srbijanskog gola, no lopta nije htjela u gol. Baš kao ni u drugom poluvremenu meča protiv Republike Irske, da bi u 80. minuti Imamović zabio za pobjedu i častan oproštaj kadeta od Eura.

Ovaj poraz je eliminisao Srbiju, a dalje ide Irska uz Njemačku iako su Irci izgubili 7:0 danas.