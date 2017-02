U najkvalitetnijoj košarkaškoj ligi na svijetu je protekle noći odigrano čak 11 utakmica.

Košarkaši Denver Nuggetsa porazili su sinoć na domaćem parketu Dallas Maverickse sa 110:87. Bila je ovo utakmica dvije ekipe koje će se vjerovatno do samog kraja boriti za ulazak u play off, a Nuggetsi su na kraju uspjeli da slave sasvim zasluženu pobjedu. Do trijumfa je domaće vodio Barton sa 31 poenom, dok je Harris imao 20. Kod Mavericksa Ferrell i Curry su imali po 15 koševa. Naš reprezentativac Jusuf Nurkić odigrao je na ovom susretu pet minuta te je za to vrijeme ubacio tri poena uz dva skokva.

Los Angeles Lakersi sjajnom su partijom u gostima kod New York Knicksa prekinuli niz od 12 poraza na gostovanjima. Lakersi su slavili 121:107. Čak su sedmorica igrača Lakersa imala dvocifreni košgeterski učinak što je i bio ključ pobjede. Ponovno je veliki doprinos sa klupe u dresu Lakersa pružio Lou Williams, za 26 minuta na parketu ubacio je 22 poena. 17 je dodao Nick Young a po 14 koševa su upisali Randle i Ingram. Carmelo Anthony je bio najbolji kod Knicksa sa 26 poena.

Philadelphia 76ersi ne izgledaju dobro bez Embiida. Vjerovatno rookie godine propustio je šest utakmica zaredom zbog povrede koljena, a 76ersi su sinoć protiv Detroit Pistonsa upisali četvrti uzastopni poraz. Nakon što su imali devet koševa prednosti na poluvremenu, Pistonsi su utakmicu riješili u trećoj četvrtini u kojoj su se odvojili i na kraju došli do lagane pobjede 113:96.

Ludu utakmicu su u Washingtonu odigrali Wizardsi i Cavaliersi. Susret je riješen tek u produžetku, a njega je nevjerojatnom trojkom osigurao LeBron James, da bi nakon samo 47 sekundi dodatnog vremena napustio parket zbog šeste lične pogreške. Pobjeda je ipak pripala aktuelnim prvacima, slavili su 140:135 i tako nanijeli prvi domaći poraz Wizardsima u posljednjih 18 utakmica a prekinuli su im i ukupni niz od sedam pobjeda.

Trijumfe su protekle noći upisali još, Indiana, Utah, Toronto, Miami, New Orleans, Memphis i Chicago.