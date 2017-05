Košarkaši Fenerbahčea novi su prvaci Evrope. Turski velikan je u Istanbulu u velikom finalu pobijedio grčki Olympiakos rezultatom 80:64 i tako je došao do prvog trofeja pobjednika Eurolige.

Fener je odlično otvorio meč. Nikola Kalinić je posebno dominirao na otvaranju utakmice i na sredini prve dionice je reprezentativac Srbije ubacio devet od 16 poena Fenera za vodstvo od 16:8. Dobro je tim Željka Obradovića služio šut za tri u prvoj četvrtini. Kalinić ih je posebno rešetao u ovom dijelu utakmice, a poenima Bogdana Bogdanovića u posljednjim trenucima prve dionice, Fener je nakon deset minuta igre imao osam poena prednosti, 26:18.

Otvaranje drugog perioda pripalo je grčkom velikanu. Došli su na minus četiri (29:25), ali su propustili dva napada da se potpuno vrate u egal. Kaznio ih je Bogdan Bogdanović. Serijom poena sjajni šuter je podigao prednost svog tima po prvi put na plus 10, 35:25 i izgledalo je kako meč ide na jednu stranu. Međutim, tim iz Pireja nije tako lako odustajao. Khem Birch ih je poenima u finišu prvog poluvremena vratio u utakmicu, a na odmor je Fenerbahče otišao sa samo pet poena prednosti, 39:34.

Problem za istanbulski tim predstavljala su i tri prekršaja Bogdanovića s kojima je ušao u drugo poluvrijeme. Obradović ga je morao čuvati za završnicu, ali i pored činjenice da su igrali veći dio trećeg period bez Bogdanovića, Fener je uspio da dodatno poveća prednost u ovom dijelu meča. Probudio se i Gigi Datome, proradila je odbrana Fenera, pa je na minut do kraja trećeg perioda domaći tim otišao na 14 poena prednosti, 60:46. Grčki tim je u posljednjoj minuti uspio smanjiti zaostatak na minus 12 (60:48), ali im je Ekpe Udoh s dvije strašne blokade onemogućio da se dodatno približe i Fener je s velikih 12 razlike ušao u posljednju četvrtinu.

Nije turski tim dopustio povratak Olympaikosu povratak u ovaj meč. Već na otvaranju posljednje dionice su potpuno slomili rivaa, a trojkom Pere Antića su otišli na velikih plus 18, 68:50. Do kraja grčki velikan nije uspio da dođe do velikog čuda. Fener je mirno priveo meč kraju i okitio se prvom titulom prvaka Evrope u klupskoj hostoriji. Za njihovog trenera Željka Obraodovića ovo je deveti naslov pobjednika Eurolige u karijeri.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Nikola Kalinić i Bogdan Bogdanović sa po 17 poena, dok je Khem Birch na drugoj strani ubacio 14.