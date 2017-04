Denver je poražen na gostovanju u Houstonu sa 104:110 i tako je propustio šansu da se izjednači sa Nurkićevim Portlandom na osmoj poziciji na Zapadu.

Čovjek odluke bio je James Harden koji je u finišu utakmice pogodio trojku za pet poena prednosti i tako prelomio utakmicu. Rakete je do pobjede predvodio Harden sa 31 poenom, uz sedam skokova i 10 asistencija. Nene je ubacio 16 poena, dok su Clint Capela i Trevor Ariza postigli po 15.

Najefikasniji u ekipi Denvera bio je Danilo Gallinari sa 23 poena. Gary Harris je ubacio 17, a Wilson Chandler 16. Srbijanski reprezentativac Nikola Jokić odigrao je odličnu partiju, nedostajala mu je jedna asistencija za sedmi triple-double u ovoj sezoni. Utakmicu je završio sa 12 poena, 19 skokova i devet asistencija, a uz to je imao i pet ukradenih lopti i dvije izgubljene. Denver sada ima omjer 37-41 i zaostaje za Portlandom jednu pobjedu, a do kraja sezone obje ekipe imaju četiri utakmice do kraja.

Denver igra na domaćem parketu protiv New Orleansa i Oklahome, a zatim opet sa Oklahomom i Dallasom u gostima, a Portland sve četiri utakmice igra na svom parketu protiv Minnesote, Utahe, San Antonia i New Orleansa.

