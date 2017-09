Košarkaši Izraela pobijedili su u Tel Avivu selekciju Njemačke 82:80 u utakmici grupe B Evropskog prvenstva.

Izraelci su do prve pobjede na Eurobasketu stigli nakon nevjerovatnog preokreta u posljednjoj dionici. Dobro su domaći ušli u ovaj meč. Nakon prve dionice su imali pet poena prednosti (23:18), ali je Njemačka istom mjerom uzvratila u drugoj četvrtini i na odmor se otišlo neriješenim rezultatom, 43:43.

Nijemci su odigrali fantastičnu treću dionicu. Nakon 30 minuta igre imalu su plus 12 (69:57), te se činilo kako će Izrael doći do novog poraza. Imala je Njemačka i plus 16 početkom posljednje dionice, ali je zatim uslijedila velika serije domaćih košarkaša. Napravili su seriju 22:5, a poenima Mekela sa slobodnih bacanja su došli do pobjede 82:80.

Richard Howell je predvodio Izrael u ovom meču s 23 poena, dok je kod Njemačke Denis Schroder ubacio 20.

EP, 3. kolo: Izrael – Njemačka 82:80 (23:18, 20:25, 14:26, 25:11)

IZRAEL: Howell 23, Dawson, Mekel 12, Eliyahu 6, Casspi 20, Pnini 15, Kadir, Halperin, Blayzer, Timor 3, Zalmanson, Ohayon 3.

NJEMAČKA: Lo 2, Voigtman 13, Staiger, Tadda 4, Theis 15, Benzing 4, Schroder 20, Akpinar 7, Barthel 20, Thiemann, Heckmann 2, Hartenstein 3.