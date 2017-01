Košarkaši Denvera poražani su na svom parketu od Sacramento Kingsa sa 120:113.

Nuggetsi su ušli u jednu lošu seriju, pa su u noći sa utorka na srijedu vezali i treći poraz u NBA ligi. Nakon Philadelphije i Golden Statea, savladao ih je i Sacramento.

U prvoj četvrtini gosti su vodili 29:28, ali su onda počeli u drugoj dionici da stvaraju razliku i ubrzo su došli do 15 poena prednosti, da bi na odmoru vodili 60:51. Tijekom treće četvrtine Kingsi su održavali uglavnom dvocifrenu prednost, ali se ona počela topiti do kraja tog perioda igre, pa je u zadnjih 12 minuta Denver ušao sa nešto podnošljivijom razlikom od šest poena (94:88). U zadnjoj četvrtini gosti nisu ispuštali prednost, pa su do kraja stigli do pobjede od sedam razlike i ovo im je bila 15. ove sezone,a imaju i 19 poraza. Trenutno su na osmoj poziciji, posljednjoj na Zapadu koja vodi u play-off. Denver je dvije pozicije niže s omjerom 14-21.

DeMarcus Cousins je uobičajeno blistao u timu Sacramenta sa 31 poenom, šest asistencija i šest skokova, dok je Daren Collison ubacio 26 poena uz sedam asista. Danilo Gallinari je u redovima Denvera imao učinak od 24 poena, tri asistencije i četiri skoka, dok je Aaron Affalo ubacio 19, a Nikola Jokić 18 poena uz pet asista i sedam skokova. Bh. reprezentativac Jusuf Nurkić ubacio je 16 poena uz četiri asistencije i šest skokova i jednu blokadu. Na parketu je proveo 18 minuta i 26 sekundi.