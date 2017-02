Proteklog vikenda je u New Orleansu održan košarkaški All Star. Centralni događaj All-Star vikenda, dvoboj Istoka i Zapada, pripao je Zapadu.

Dvoboj Istoka i Zapada i ovoga puta je donio eksploziju vrhunskih poteza, rezultat je bio u drugom planu, a odbrane ni u trećem. Ništa čudno kada su ovakve revije u pitanju.

Zapad je na kraju u New Orleansu slavio sa 192:182 u susretu u kojem su rekordi padali jedan za drugim. Nikada nije postignuto toliko poena, LeBron James došao je do brojke od ukupno 314 poena u karijeri na All-Staru, Anthony Davis sa 52 poena postigao je najviše u jednom susretu, ubacio je 20 poena u jednoj četvrtini što je takođe rekord. Susret je završio s 374 poena što je najviše do sada, a Zapad je upisao 97 poena za jedno poluvrijeme.

Ujedno u tom prvom poluvremenu obje selekcije ubilježile su čak 189 poena što je sasvim dovoljno za jednu prosječnu utakmicu. Obje ekipe su zajedno skupile preko 100 asistencija, a samo Zapad ih je imao 60. Anthony Davis je sasvim zasluženo u svojoj dvorani u New Orleansu ponio titulu MVP-a. Ono što je privuklo pažnju sportske javnosti bilo je novo pojavljivanje Russella Westbrooka i Kevina Duranta u istoj ekipi, za vrijeme susreta animozitet je stavljen sa strane, a šta će kasnije biti, vrijeme će pokazati. U svakom slučaju praznik za ljubitelje zakucavanja, atraktivnih poteza i neobavezne igre, mali bijeg od onog što slijedi, a to je žestoka borba za play off i pozicije u istom. Uz Davisa su se istakli Westbrook s 41 poenom, sedam asistencija i pet skokova, a po 21 poen dodali su Durant i Curry . Kod Istoka Giannis Antetokounmpo ubacio je 31 poen, a LeBron James 23 poena.

Noć ranije održano je takmičenje u zakucavanju i brzom šutiranju trojki. U zakucavanju je pobjedu odnio košarkaš Indiana Pacersa Glenn Robinson, koji je u finalnoj rundi pobijedio igrača Phoenix Sunsa Derricka Jonesa Juniora. Najbolji trojkaš je postao Houstonov Eric Gordon. On je u finalnom obračunu pobijedio Kyrieja Irvinga, dok je u takmičenju vještina pobjedu odnio 221 centimetar visoki član New York Knicksa Porzingis.