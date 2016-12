Četiri sinoćnja NBA susreta donijela su neke zanimljive rezultate a dva dvoboja su se riješavala u posljednjim minutama, Russell Westbrook odigrao je tipičnu svoju utakmicu a u dvoboju Dalasa i Houstona dosuđeno je čak osam tehničkih grešaka.

Boston Celticsi su na svom parketu sa 113:103 svladali Memphis Grizzliese u susretu koji je bio neizvjestan do posljednje minute. Minutu i po prije kraja Boston je imao četiri poena prednosti, a onda su serijom slobodnih bacanja došli do konačne prednosti od deset poena. Celticse je do pobjede predvodio Bradley s 23 poena i sedam skokova, 21 poen i sedam asistencija dodao je Isaiah Thomas.

Oklahoma City Thunder svladala je Miami Heat u gostima sa 106:94, a Russell Westbrook ubilježio je svoj 15. triple-double učinak sezone. Russell je u pobjedu ugradio 29 poena, 17 skokova i 11 asistencija, dobrom igrom pridružio mu se Enes Kanter sa klupe, ubacio je 19 koševa uz osam skokova. Najbolji u redovima Heata bio je Josh Richardson s 22 poena.

U susretu s nevjerovatnih osam tehničkih grešaka Houston Rocketsi su u Dallasu nadigrali Maverickse 123:107 i došli do četvrte ovosezonske pobjede protiv Mavsa. Sjajni Harden je po običaju predvodio Rocketse s 34 koša i 11 asistencija, 22 poena dodao je Ryan Anderson. Kod domaćina trba istaći Barnesa i Matthewsa koji su bili bolji od ostalih.

U zanimljivom i napetom duelu, Utah Jazz je u posljednjim sekundama trojkom Joea Inglesa došla do pobjede u Los Angelesu protiv Lakersa 102:100. Ovom su pobjedom Jazzeri prekinuli niz od tri uzastopna poraza. Gordon Hayward je predvodio Jazzere s 31 košem i devet skokova dok je junak večer Ingles susret završio sa 13 ubačaja.