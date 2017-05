Najbolji bh. teniser Damir Džumhur poražen je u 1. kolu ATP turnira u Lyonu od Adreasa Seppija iz Italije sa 2:0, po setovima 7:6 i 6:4.

Džumhur u posljednje vrijeme igra nešto slabije, a danas je doživio treći poraz u nizu. Seppi je bolje ušao u meč. Poveo je s 2:0, ali je Damir potom napravio dva breaka i preuzeo je vodstvo u meču na 4:3. Međutim, Italijan se vratio. Odmah je uzvratio oduzetim servisom i došao je do 4:4. Pobjednik prvog seta odlučen je u tie-breaku. Viđena je velika borba, ali je na kraju italijanski teniser bio bolji i prvi set je dobio sa 7:6.

Seppi je u drugom setu bio mnogo bolji teniser. S dva breaka je uspio da dođe do 5:2. Uspio je Damir doći do 5:4, ali snage za preokret nije imao, pa je Seppi došao do pobjede u ovom meču.