Najbolji bh. teniser Damir Džumhur plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u St. Petersburgu.

Džumhur je u drugom kolu turnira u ruskom St. Petesrburgu nadigrao Marcosa Baghdatisa, kojeg je savladao u dva seta – 6:4, 7:6. U trećem gemu prvog seta Kipranin pravi brejk, ali odmah u narednom gemu Damir vraća izgubljeni servis, da bi u 10. gemu brejknuo rivala za 1:0 u setovima.

Početak drugog seta sjajan za bh. tenisera, koji je vezao tri gema, pa je lako stigao do 3:0, a onda dozvolio svom rivalu, opet ponavljamo iskusnom Kipraninu, da se vrati u život. Baghdatis pravi brejk i dolazi do 4:3, no onda je Džumhur sjajno odreagovao i novim brejkom došao do 5:3, ali ne može uvijek jednostavno, pa je njegov rival ponovo uspio da se vrati i da izjednači na 5:5. Ipak, Džumhur je u taj-brjeku bio bolji i zasluženo došao do trijumfa.

U narednom kolu Džumhur će igrati protiv Broadyja ili Mannarina i ukoliko se plasira u četvrtfinale, ući će najvjerovatnije u Top 50 i zauzet će, prema sadašnjim rezultatima, 47. mjesto na ATP listi.