Poslanici iz Kluba PDP-a, NDP-a, SDS-a i jedan zastupnik SBB-a dio su novoformiranog antikoruptivnog poslaničkog tematskog kluba zastupnika u NSRS koji ima namjeru djelovati u sferi borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj, a o tome je za TV1, govorio zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Adam Šukalo.

Ističe da su neki amandmani ovog kluba već usvojeni da je korupcija najveći problem u RS-u.

“Korupcija je uništila privredno-finansijski sitem RS-a i bez sveobuhvate borbe u koju će biti uključene sve institucije, ali i bez podrške medija koji se bave istraživačkim novinarstvom, nije se moguće boriti protiv korupcije i sa ovakvim pravosuđem koje postoji na nivou čitave BiH pa i u RS-u”, smatra Šukalo.

Istakao je da su ministri iz Vlade RS-a u direktnom sukobu interesa što je samo vrh ledenog brijega i da je podnio prijave komisiji za utvrđivanje sukoba interesa.

“Ministar Savanović je zaposlio suprugu, a nekoliko mjeseci prije toga i kćerku u Elektrokrajina a suprugu u Fond za zaštitu životne sredine kao i ministar Mirjanić koji je zaposlio također u isti fond bez bilo kakvog javnog konkursa i procedure, onako kako je to ministar Savanović pojasnio – mi smo se unutar porodice dogovorili da je prebacimo iz Mrkonjić Grada iz Osnovnog suda u državni fond – pravdajući to činjenicom da je gospođa Savanović radila po ugovoru na neodređeno vrijeme pa je prešala na ugovor o određenom, pretpostavljam da je imala bolji koeficijent, i na taj način ministar rada koji treba da stvara ambijent da bi mladi ljudi koji svakodnevno odlaze iz čitave BiH a pogotovo iz Republike Srpske, uputio je poruku svim mladim ljudima da nemaju šansu da se zaposle ovdje jer nepotizam koji ovdje sprovodi kumovsku , rodbinsku i svaku sličnu politiku je uništio bilo kakvu šansu za to da mladi ljudi ovdje ostanu”, kazao je Šukalo.

Kazao je da ne očekuje da ministri podnesu ostavke jer je i premijerka na sličan način zaposlila svoga sina, iako je tad bio konkurs ali uvijek njihova djeca prolaze na tim konkursima.

“Oni su svi na budžetu, a imamo sa druge strane na hiljade porodica gdje niko ne radi. Oni neće podnijeti ostavke i na javnosti Republike Srpske je da izvrše na njih pritisak”, zaključio je Šukalo