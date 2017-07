Ustavni sud BiH 6.jula trebao bi odlučiti hoće li ukinuti neustavne odredbe Izbornog zakona a koje se odnose na izbor delegata u Dom naroda FBiH.

Iz HDZ-a poručuju da će bez izmjena biti nemoguće implementirati rezultate izbora. Doktor političkih nauka Slaven Kovačević tvrdi da Ustavni sud BiH ne može brisati odredbe Izbornog zakona po apelaciji Bože Ljubića jer se sam apelant nije ni pozvao na odredbu koja omogućava brisanje odredbi Izbornog zakone, te da ukoliko se to desi, to može biti samo politička odluka.

Kovačević pojašnjava da Ustavni sud BiH odredbe Izbornog zakona može brisati tek po članu 61.5 a ne po članu 61.4 na kojeg se Božo Ljubić pozvao

“Po formalnim okolnostima Ustavni sud BiH ne bi trebao posezati za tom vrstom odlučivanja da ukida odredbe Izbornog zakona koje su po djelomičnoj odluci po apelaciji Bože Ljubića donijeli odluku. Zašto to kažem? Zato što apelant, Božo Ljubić se pozvao na član 61.4 pravila Ustavnog suda u kome on traži ipostivanje ustavnosti određenog dijela izbornog zakona a ne traži od Ustavnog suda da postupi po članu 61.5 po kojem se mogu poništiti određene odredbe izbornog zakona za koje smatra da su neustavne.Dakle, to apelant nije tražio. Ako bi to Ustavni sud to uradio to bi bila unilateralna akcija, ničim izazvana u pravnom smislu i ja bih tu odluku smatrao političkom”, tvrdi Kovačević.

Doktor Kovačević je također gostujući u Dnevniku TV1 otvoreno postavio dva pitanja instituciji Ustavnog suda

“Moram ih otvoreno pitati dva pitanja; Zašto u slučaju Grada Mostara gdje također postoji odluka, ne ponište to što smatraju da nije u skladu sa ustavom, zašto tu nisu intervenirali, nikada do sada, i drugo pitanje koje želim pitati je da kažu javno prilikom donošenja te odluke 6.jula, broj službenog lista u kojem je objavljen Ustav BiH, koji oni koriste za pravni oslonac za odlučivanje – u slučaju da je to neka brošura sa vrlo sumnjivim prevodom, a ja pod punom odgovornošću tvrdim da je najmanje 30 posto ustava nije korektno prevedeno sa engleskog jezika i volio bih da vidim ko je osoba koja je kao sudski tumač potpisala prevod ustava, tako da moram pitati Ustavni sud, na osnovu koje verzije ustava oni donose odluke i u kojem službenom listu je taj ustav objavljen. Ako takvo nešto ne postoji onda Ustavni sud ima pravni problem”, kazao je Kovačević.