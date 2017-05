Dva mjeseca otkako je nadležnima u BiH upućena inicijativa za izmjenu Zakona o PDV-u, nema nikakvih pomaka. 30 000 privrednika koji su dali podršku ovoj ideji, još uvijek čekaju i PDV plaćaju po izdavanju računa, a ne po naplati što izmjena Zakona predviđa.

Inicijativa za izjenu Zakona o PDV-u projekat je Instituta za razvoj mladih KULT.

Privreda u Bosni i Hercegovini stagnira. Uvoznih proizvoda u zemlji je sve više, a domaća preduzeća, naročito srednja i mala, u stalnoj su krizi. Privrednici se zadužuju da bi mogli isplatiti plaće, a nerijetko i poreze. Najveći problem privrednicima predstavlja plaćanje PDV-a. I to prije nego naplate određenu robu ili uslugu.

Ševal Suljkanović, predsjednik Udruženja poslovaca Brčko Distrikta: “Plaćanje do 10. se sigurno može pomjeriti na plaćanje do 20. ili do kraja mjeseca što može privrednicima da da daleko bolju mogućnost uspješnog poslovanja.”

Izmjene Zakona odnosile bi se na privrednike koji godišnje ostvaruju promet do milion KM, dakle na mala i srednja preduzeća. Velike korporacije i dalje bi plaćale po izdavanju računa, pa tako, tvrde iz Instituta, punjenje budžeta ne bi bilo ugroženo.

Ajka Baručić, ekonomska stručnjakinja u Institutu za razvoj mladih KULT: “Naplata podraživanja je u našoj zemlji problem broj 1 za sve privrednike tako da bismo im ustvari pomogli da neki tekući novac koriste za plaćanje plaća zaposlenicima, za operativne troškove, za uaganja u inovacije i tehnologije.”

Vjekoslav Domljan, ekonomista: “Za privrednike koji su u nekoj borbi za opstanak ovo bi jako puno značilo. Značilo bi prije svega jedan signal da država ne misli samo na sebe nego i na poduzetnike.”

U martu je ova inicijativa upućena Vijeću ministara i Upravi za indirektno oporezivanje. Reakcije nadležnih još uvijek nema.

Saša Magazinović: “30 000 privrednika je sa Institutom za razvoj mladih KULT dalo podršku ovoj inicijativi koja je upučena u Parlament BiH. Ako se oni koji su izabrani drže zakletve koju su položili, da će raditi u interesu građana, samim tim u interesu privrednika, onda ova inicijativa treba biti usvojena.”

Ukoliko bude, značit će to oporavak i lakše poslovanje za mnoga preduzeća i privrednike u našoj zemlji. Ovaj sistem naplate, već se koristi u mnogim evropskim zemljama i pokazao je jako dobre rezultate. Među ostalim, primjenjuju ga i susjedne Srbija i Hrvatska.