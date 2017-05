Vijeće ministara 2016. godinu smatra uspješnom, na polju evropskih integracija, ekonomskog razvoja, provođenja reformi, zapošljavanja, izvoza. Rečeno je to na godišnjoj press konferenciji koju je organizovao predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić.

“BiH je u prethodnoj godini ostvarila najpozitivnije ekonomske pokazatelje, najveće prihode i najmanju zaduženost”, rekao je predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić.

Realizovano je više od 55 posto mjera iz Reformske agende. Poboljšani su uslovi izvoza poljoprivrednih proizvoda na tržište EU, Turske i Rusije. Usvojen je i dokument okvirnog budžeta institucija BiH 2017. do 2020. godine. Nezaobilazno pitanje bilo je neusvajanje seta Zakona o akcizama.

“To što su akcize prebačene sa polja struke na polje politike to i jeste razlog zašto akcize nisu usvojene, ja nisam čuo nijedan ozbiljan argument u Parlamentarnoj skupštini koji bi me ubijedio da bi one nanijele bilo kakvu štetu bilo kome u BiH”, smatra Zvizdić.

Ministar Šarović je drugačijeg mišljenja. Ipak, smatra da se treba postići određeni kompromis.

“Kao član Savjeta ministara spreman sam da radim da pokušamo da nađemo jednu vrstu ravnoteže, jednim dijelom koji će omogućiti i razvoj infrastrukture ali da teret akciza ne podnesu oni koji su u ovom trenutku najranjiviji”, tvrdi Šarović.

Vijeće ministara je sastavljeno od predstavnika šest stranaka, dva entiteta i tri naroda. Opet dobro funkcioniše u odnosu na zemlje u regionu koje nemaju tu vrstu različitosti. Ako se to uzme u obzir, BiH ima najbolju izvršnu vlast u regionu, tvrdi Zvizdić.

“Ako me pitate, daću odgovor, ja mislim da će ovaj sastav ostati do izbora”, siguran je Šarović

Ministar finansija Vjekoslav Bevanda rekao je da je jasno da je u Parlamentu narušena parlamentarna većina.

“Parlamentarna većina se formira od slučaja do slučaja, od interesa do interesa”, tvrdi Bevanda.

“Većina je narušena i to nije stav Vijeća ministara, to je moj osobni stav. Svi svjedočimo snažnom početku izborne kampanje koja je počela 16 mjeseci prije izbora i ta predizborna kampanja donosi neproduktivna politička prepucavanja”, smatra Zvizdić.

Šarović je kazao i kako su u fokusu Vijeća ministara i Kina i Rusija, i da će se sutra u Kini održati veliki samit gdje će biti prisutno stotinu delegacija iz zemalja cijelog svijeta. Također, iz Vijeća ministara uputili su Rusiji poziv da budu partner BiH u 2018. na Biznis forumu i da očekuju pozitivan odgovor.