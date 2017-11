Težnja SDP BiH je organizaciono i kadrovsko jačanje u Republici Srpskoj. Od danas podršku u tome imaju i od Draška Aćimovića, donedavnog ambasadora BiH u Belgiji.

Draško Aćimović prije tri dana podnio je ostavku na poziciju ambasadora u Belgiji. Aktivinije uključivanje u politički život u BiH je razlog tome, poručio je tada. Danas je javno potvrdio članstvo u SDP-u.

”Znam da je u BiH najlakše biti protiv nekoga, reći da su oni tamo lošiji, gori nego mi ovdje ili obratno. Mi nećemo dijeliti ljude na one tamo i one ovdje. Mi ćemo ih dijeliti na one koji ruše i one koji grade”, poručio je Aćimović.

Vrijeme za nove politike. Politike razgovora i kompromisa, poručio je Aćimović. Nada se da će ostvariti pomak u RS i dokazati da je SDP građanska stranka.

”U nekoliko navrata posljednjih dana smo dali izjave, poslali poruku da naredna Vlada RS neće moći biti formirana bez SDP-a. Draško Aćimović, ali ne samo on je jedan od razloga za takvu samouvjerenost”, kaže Saša Magazinović, predsjednik Glavnog odbora SDP BiH.

Draško Aćimović je čovjek kojeg zanima budućnost i napredak, tvrdi Magazinović. Planirano je i njegovo promoviranje na upražnjeno mjesto potpredsjednika SDP-a iz RS-a.

”Ovo rukovodstvo je dalo sebi zadatak da budemo mnogo bolje zastupljeni i u RS i Zapadnoj Hercegovini. Mi smo to prvo priznali sami sebi, a onda i svima drugima i onda smo se opredijelili da zajedno radimo da pokažemo da može i mora mnogo bolje”, poručio je Nermin Nikšić, predsjednik SDP BiH.

Iz SDP-a poručili su da će raditi na svojim idejama, te uz pomoć Aćimovića, ali i budućih novih članova, stvarati drugačiju i bolju BiH.