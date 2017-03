Zakon o akcizama može proći i bez jednog srpskog glasa u oba doma Parlamentarne skupštine BiH. SNSD-ovci se ne pojavljuju na sjednicama, ne zna se da li će se izjašnjavati, a poslanici Saveza za promjene najavljuju da će glasati protiv.

Oba doma set zakona u drugom krugu mogu usvojiti prostom većinom. Analitičari ovo nazivaju bježanjem od odgovornosti pred građanima koji su ih birali.

Hitna sjednica zakazana je za 5. april. Ukoliko se ne usvoji set zakona o akcizama, kojim se predviđa povećanje cijene goriva za 15 feninga od nove tranše MMF-a nema ništa. SDS je ranije najavio da za ovaj zakon neće glasati. Od SNSD-a pak očekuju da ga podrže. SNSD-ovi poslanici napustili su Parlament zbog revizije.

“Ukoliko žele da prođu akcize koje su dogovarali, morali bi SNSD doći u Parlament i u dom naroda i predstavnički dom i glasati”, rekao je dopredsjedavajući PS BiH Mladen Bosić.

“Za zajednički nivo pismo namjere je potpisao aktuelni ministarski Savjet iza koga stoji skupštinska većina na nivou BiH u tom pogledu SNSD nije dio te većine. I SNSD neće ulaziti u tu vrstu priče. I to je primarno”, poručio je predsjednik RS Milorad Dodik.

U slučaju da Savez za promjene bude protiv, a da se SNSD ne pojavi, zakon u drugom krugu može biti usvojen prostom većinom. Mirko Šarović nije želio biti kategoričan, pa je ostavio mogućnost da poslanici SZP ipak podrže zakon ukoliko se prihvate njihovi amandmani. Međutim, prostora za amandmansko djelovanje nema, jer je set zakona upućen po hitnoj proceduri.

“Očekuje se naravno da ovaj dio tereta iznese Savez za promjene glasajući za ovaj zakon. Mi mislimo da to nije realno, mislim da je to zaista nemoguće, ne treba niko da se krije iza ovoga treba jasno da kaže ko stoji iza potpisa pisma namjere. To su i predstavnici Vlade RS”, kazao je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović.

Zakon nakon toga ide u Dom naroda. Delegati Radmanović, Nović i Rodić koji čine većinu u klubu Srba na poslednju sjednicu nisu željeli doći zbog revizije. Bez nekoga od njih trojice, funkcionisanje Doma naroda je nemoguće. Kako nezvnično saznajemo DNS-ov kadar Dragutin Rodić pojaviće se na sjednici Doma naroda. Bez obzira kako srpski delegati budu glasali, zakon u Drugom krugu može proći.

“Svakako da svi žele da izbjegnu taj vid odgovornosti, odgovornost pred građanima i privredom BiH kojima će ovo povećanje akciza kroz povećanje cijena goriva, dobro pogoditi”, pojašnjava ekonomski analitičar Damir Miljević.

Inače, potpredsjednik DNS-a Nedeljko Čubrilović ranije je izjavio da na sjednicama oba doa Parlamenta BiH srpski predstavnici treba da učestvuju. To je suprotno stavovima koalicionog im SNSD-a. Inače, iz NDP-a su najavili formiranje nove koalicije NDP, PDP, DNS, a što bi mogao označiti kraj dugogodišnjeg partnerstva DNS-a i SNSD-a.