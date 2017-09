Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nema namjeru graditi dobre odnose sa BiH, ocjena je to domaćih analitičara i političara, nakon njenih izjava da je Izborni zakon u BiH prioritet. A nakon sastanka sa Kolindom, bespotrebnim i netačnim su ocijenjene i izjave Dragana Čovića da nema smetnji za gradnju Pelješkog mosta. To samo nanosi štetu našoj državi, reakcije su iz BiH.

Predsjednica Hrvatske ponovo se upliće u unutrašnja pitanja BiH, smatraju domaći političari. Grabar-Kitarović potcjenjuje sve bh. političare, pa i one sa kojima usko sarađuje, stava je Magazinović.

“BiH tretiraju kao rođaka zaostalog u razvoju kome oni treba da objasne kako će živjeti, na koji način, i sami su sebe odredili za nekakvog skrbnika kojeg mi zaista nismo tražili”, kaže Saša Magazinović, zastupnik SDP BiH u Parlamentu BiH.

“Krenite od pretpostavke da ja danas počnem govoriti ili sugerisati hrvatskom Saboru šta bi bilo u prioritetu u njihovom radu i kako bi trebao izgledati Izborni zakon Hrvatske”, smatra Halid Genjac, predsjednik Kluba Bošnjaka u Domu naroda BiH.

HDZ-ovi parlamentarci u izjavama Grabar-Kitarović ne vide ništa sporno. Kažu, brojni evropski zvaničnici ponavljaju ove stavove oko Izbornog zakona.

„Ne znam zašto bi to bilo uplitanje zašto je to tolika smetnja kad to sami znamo da to trebamo donijeti”, stava je zastupnik HDZ BiH Nikola Lovrinović.

A da niz izjava predsjednice Hrvatske nisu u duhu dobrosusjedskih odnosa smatraju i analitičari.

“Predsjednica Republike Hrvatske sigurno ne poboljšava svoj politički kredibilitet u vlastitoj javnosti, ne doprinosi ni nekim dobrosusjedskim odnosima, nisam siguran da se uvijek njene izjave smatraju kredibilnim”, poručio je Šaćir Filandra, dekan FPN Sarajevo.

“Ovo nije prvi put da predsjednica Hrvatske iznosi nediplomatske stavove i čak bi ih nazvala neozbiljne i nepoštivajuće stavove prema BiH, prema vlastima u BiH”, dodaje Ivana Marić, politička analitičarka.

Čović je, u posjeti hrvatskoj predsjednici rekao i da nema formalno pravnih prepreka za gradnju Pelješkog mosta. Iznošenje ličnog stava, kako su ga ocijenili bh. političari, ne priliči imidžu naše zemlje.

“Svi oni koji to rade prave cirkus od države, a kolege političari su jedva dočekali da im se na taj način olakša put”, naglašava Magazinović.

“Ono što je gospodin Čović rekao, to nije stav Predsjedništva, to je suprotno od stava Predsjedništva BiH”, ističe Genjac.

Hrvatski političari bi trebali biti svjesni da je pitanje granice na moru između naše države i Hrvatske neminovno riješiti, prije gradnje bilo kakvog mosta, zaključio je Genjac.