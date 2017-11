Cjelokupna priča o održavanju, neodržavanju, suspenziji ili pak stavljanju van snage odluke o referendumu o Sudu i Tužilaštvu BiH skretanje je pažnje javnosti sa gorućih problema u državi. Dodiku su na naplatu došli svi najavljivani refrendumi, koji nisu održani, a koje je koristio isključivo u političke svrhe, tvrdi struka. Njegov današnji kukavičluk i pravdanje u Skupštini RS, unaprijed je izgubljena bitka.

Sama odluka Skupštine RS u julu 2015. godine o raspisivanju referenduma o radu Suda i Tužilaštva BiH, bila je velika greška i pogrešna politička procjena. Zbog neuspjeha strukturalnog dijaloga iz 2011. godine, odluke poput refrenduma o sudu i tužilaštvu imale su za cilj isključivo pritisak. Greška se ispravlja, ali i dalje ima manipulativni karakter, ističe politički analitičar Žarko Papić.

“Riječ je o ozbiljnoj grešci, koja ne vjerujem da može ostaviti neke dublje posljedice na inače nestabilnu BiH. To je jedna priča koju ćemo pamtiti kao pokušaj destabilizacije između ostalog BiH, ali mislim da ona taj efekat ne može imati.”

Novinar i analitičar iz Banje Luke Željko Raljić, tvrdi da iako se u javnosti ponavlja da je riječ o privremenoj suspenziji, to u praksi nije slučaj.

“Ovo je veliki poraz Milorada Dodika. Nažalost, on i dalje ne želi javno da se pokaje za to što je radio i najavljuje naravno da će to biti privremeno. Nisam siguran da će se u budućnosti Milorad Dodik olako prihvatiti sličnog posla jer je vidio da na kraju će morati, kako bi to narod rekao, da poliže ono što je pljunuo.”

Današnjim prebacivanjem loptice na opoziciju, zatraživši da dignu ruke za refrendum te da će tada i biti proveden, Dodik je znao da će i taj promišljeni politički potez doživjeti fijasko.

“On vrlo dobro zna da opozicija neće podržati njegovu avanturu i preuzeti na sebe dio odgovornosti. Čak i kada bi se to dogodilo, da opozicija kojim slučajem glasa taj refrendum nikako ne može da bude održan, nego to je opet čisto politikanstvo”, dodaje Raljić.

I najavljena peticija, pokušaj je da se ublaže negativni efekti odustajanja od refrenduma. Dodik se itekako boji gubitka vlasti i moći.

“Politika Evrope usmjerena je ka ujedinjavanju, ka formiranju zajedničkog tržišta. Ovo što on radi jeste ustvari svojevrsno pravljenje oaze za kriminal i korupciju što jeste njegov cilj”, kaže Raljić.

“Ove političke oligarhije nisu zainteresovane za ulazak BiH u Evropsku uniju, jer onog momenta kad uđemo u EU ili joj se jako primaknemo tog momenta ćemo imati bar 100 Sanadera”, dodao je Papić.

Nastavak neodgovornog ponašanja Dodika, Republiku Srpsku dovodi na rub izolacije. Sve što u ovom trenutku Milorad Dodik radi, javnosti je jasan pokazatelj da se ne drži svojih obećanja, te da je jedini krivac za to što refrendum nije proveden. Svi refrendumi koje je najavljivao, nešto manje od godinu dana do izbora, isključivo su u svrhu opstanka na vlasti, saglasni su naši sagovornici.