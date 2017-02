Isplata druge tranše kredita MMF-a je neizvjesna, a prošireni aranžman koji naša zemlja ima sa ovom finansijskom institucijom je ozbiljno ugrožen. Upozorenja stižu sa svih strana. Ukoliko dođe do raskida aranžmana, bez finansijske podrške će ostati i reforme, što će sigurno usporiti nastavak puta ka EU integracijama.

Vlasti BiH još nisu ispunile prethodne mjere dogovorene u novembru koje su nužne za isplatu druge tranše kredita u iznosu od 155 miliona KM, zbog čega ne može doći ni do prvog pregleda stenbaj aranžmana. Radi se o pet neispunjenih mjera – upozorili su iz MMF-a. Osim povećanja akciza na naftu i naftne proizvode kako bi se sufinansirale investicije za gradnju autoputeva, tu su još četiri mjere na nivou države i Federacije. Dvije su vezane za bankarski sektor.

“U Federaciji imamo problem sa sporošću oko usvajanja zakona o bankarskom sektoru, a u RS imamo ozbiljan problem oko supervizije banaka i imamo problem da MMF još uvijek nije stekao dojam da je tamo supervizija ojačan na nivou da pruža garancije da ubuduće neće doći do bankarskih kriza i loma bankarskog sektora”, kaže Zlatko Hurtić, ekonomski analitičar.

Vlada Federacije treba uraditi procjenu vrijednosti za preduzeća BH Telekom i HT Mostar, Vijeće ministara usvojiti odluku o ograničavanju novog upošljavanja u 2017., a Parlament BiH donijeti izmjene i dopune Zakona o osiguranju depozita. Iz Vlade RS ističu kako su svoje obaveze ispunili još u decembru, te da bi već u aprilu moglo doći do redefinisanja uslova iz aranžmana jer država ne povlači sredstva.

“On jeste ugrožen. Sama činjenica da smo mi trebali da povučemo tranšu već do sada da to bude realizovano, da se nije desilo i da nije zaključen, dakle pregled da nismo imali aktivnosti te vrste, kaže da je on upitan”, ističe Željka Cvijanović, premijerka RS.

Iz Svjetske banke upozorenje da mehaničke veze između eventualnog raskidanja aranžmana i reformi koje se implementiraju uz podršku Svjetske banke nema, ali bi raskid bio indikator da se reforme nalaze u krizi. -Ako bi aranžman propao, to bi bio znak da su reforme stale, a to bi se onda moglo odraziti na naše programe – kazala je direktorica Svjetske banke u BiH Tatjana Proskurjakova. BiH bi time poslala još jednu lošu poruku u svijet.

“U situaciji u kojoj nemate program sa MMF-om, a vaši budžeti su u deficitu, to znači da investitori nemaju šta tražiti u ovoj zemlji. Sa druge strane i EU će vjerovatno povući određene poteze tako da će to vjerovatno voditi usporavanju našeg evropskog puta”, zaključuje Hurtić.

Razvoj događaja na političkoj sceni ne uliva nadu da bi se uslovi MMF-a mogli brzo ispuniti, no Hurtić ipak vjeruje kako će u narednim danima doći do intenzivne diplomatije svake vrste kako bi se stanje popravilo i aranžman spasio. Vjerovatno u zadnji tren, na šta smo i navikli.