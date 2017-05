Savez samostalnih sindikata BiH, na čelu s Ismetom Bajramovićem posljednjih sedam godina, izgubio je gotovo svaku smisao postojanja. Jedinu koju nije jeste premijerska plaća čelnika Sindikata te nešto slabije njemu bliskih ljudi u vrhu. Prilog Kenana Ćosića.

Ismet Bajramović je vođenje Saveza samostaklnih sindikata preuzeo 2010. godine. Od tada, do danas ili bolje rečeno do jučerašnjeg sramotnog obraćanja javnosti, Sindikat osim zaštite prava nekolicine pojedinaca nije uradio gotovo ništa za prava radnika i nezaposlenih.

Ismet Bajramović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH: Prvi maj ove godine nažalost pada u sredini produženog vikenda, subora, nedjelja, ponedjeljak i utorak. Nisam rekao pponedjeljak. U ponedjeljak je prvi maj. To je negdje u sredini produženog vikenda, tako da nemamo prisutnih ljudi, građana. Ja sam izuzetno brzo dovde došao iz Vogošće. Teško je animirati ljude za prvi maj.

Očito ni samom Bajramoviću nije bilo jasno šta želi reći, ali je namušto pokušao opravdati činjenicu da širom države, regije i svijeta radnici i građani na ulicama traže svoja prava, samo ne tamo gdje ih navodno štiti i predstavlja Sindikat s njim na čelu. On i ljudi oko njega dobacili su tek do, kako kaže, protestne sjednice.

Ismet Bajramović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH: Današnja sjednica glavnog odbora je dobila prefiks protestna, da je tako nazovem. Prvi put se tako zove, ali evo tako ćemo je nazvati. Protestna sjednica GO SSS BiH koja je posvećena prvom maju.

Malo je od Bajramovića koji mjesečno, kao profesionalni sindikalista, inkasira 3500 maraka. No, on i njegov zamjenik Selvedin Šatorović godinama su samo produžena ruka stranaka i koalicija na vlasti. S toga ne treba čuditi što pritisak na vlast rade samo iz udobnih fotelja, sa protestnih sjednica. Godine mandata Bajramović i ljudi oko njega potrošili su na sklanjanje ljudi i granskih sindikata koji su im se petljali u način rada ili bolje rečeno nerada. To je bila sudbina Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti.

Mersiha Beširović, predsjednica Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH: U SSS BiH postoje grane koje proživljavaju sudbinu STUD BiH, a koji je isključen iz Sindikata kojem je na čelu Ismet Bajramović. Definitivno među radnicima postoji apatija, ali je zaslužena jer su radnici izgubili nadu u promjene. Tu je najveća krivica SSS BiH.

Kada je i izgledalo da nešto rade, dok su se navodno borili protiv usvajanja novog Zakona o radu, ustvari su pokušavali zaštititi isključivo svoje interese. Naime, pokušali su tada zaštititi kolektivne ugovore kojima su državu oštetili za gotovo milijardu i po maraka.

Selvedin Šatorović, predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja (28.07.2015.): Ovaj Zakon i radu i ova Vlada FBiH ima podršku Wigemarka. Predlažem da Wigemark povede Fadiula Novalića u Švedsku, da ga tamo imenuje za premijera i da u Švedskoj usvoje ovakav Zakon o radu.

Nije iza Šatorovićevog nastupa stajala briga za radnike. Ali jeste Izvještaj Investiciono – komercijalne banke u Zenici, koji je TV1 objavila prije gotovo dvije godine, koji otkriva potraživanja Šatorovića i drugih, a koja su bila u toj banci na izvršenju. Šatorović i njegov sindikat su na osnovu tužbi po kolektivnom ugovoru od države potraživali više od milion i 200 hiljada maraka. To je bio samo dio. Šatorović i drugi su godinama državu tužili, po istom osnovu, za više od pola milijarde maraka.

Briga samo za sebe i povlašteni dio društva nije jedino što opisuje SSS BiH. TV1 će narednih dana iznijeti konkretne dokaze koji upućuju na nezakonit rad Saveza i njegovog predsjednika.