BIH će zatražiti reviziju postupka protiv Srbije za zločin genocida počinjen u BiH, kako saznaje Slobodna Bosna. Navode da je pravni tim BiH već pripremio potrebnu dokumentaciju kako bi do isteka roka, 26. februara zatražili obnovu postupka.

Hrvatska i srpska komponenta u BiH tome se protive, a iz Srbije najavljuju, ako to bude slučaj, pogoršanje odnosa dvije zemlje.

Za podnošenje žalbe nije potrebno izjašnjavanje Predsjedništva BiH, pa ne postoji mogućnost da srpski član Predsjedništva, Mladen Ivanić, blokira obnovu postupka protiv Srbije, navodi Slobodna Bosna. Hrvatski i srpski lideri su protiv ovakvog scenarija i već pretpostavljaju ko bi mogao pokrenuti cijelu priču.

Mladen Ivanić, predsjedavajući Predsjedništva BiH: Pa bošnjački političari, prije svega gospodin Izetbegović, ko će drugi. 00:34 Ja mislim da bi to moglo biti novi uvod u krizu koji nikome ne bi trebalo da koristi. Ja sam stavio do znanja da BiH ne stoji iza jednog takvog pokušaja.

Milorad Dodik, predsjednik RS: To su svakom slučaju treba da bude odbačeno i da ne bi trebalo da bude podržano. Ukoliko je to unilateralna aktivnost sa bošnjačke strane onda to znači da je to zloupotreba institucija i zloupotreba nekih procedura.

Treba naglasiti da se radi o sporu dvije države, a ne dva naroda.

Dragan Čović, član Predsjedništva BiH: Mislim da nam ne trebaju nikakve nove aktivnosti kad su u pitanju agenti iz BiH i kad je u pitanju odnos prema ratu 91- 95 godine, i kad je u pitanju revizija tužbe, ja mislim da bi nas to potpuno vratilo, i da bi nastao potpuni kolaps funkcioniranja vlasti u BiH

Srbijanski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić kaže da će, ako do tužbe dođe, Srbija upotrijebiti sva pravna sredstva da i ovoga puta izađe kao pobjednik.

“To bi bio prst u oko Beogradu. Neka Sarajevo ne očekuje da mu Beograd, ukoliko dobije šamar, okrene i drugi obraz“, kaže Dačić.

Kaže i kako je Denisu Zvizdiću tokom posljednjeg posjeta rekao da bi tužba ponovo narušila odnose između dvije zemlje. Međunarodni sud pravde je, prije skoro 10 godine, kao “neutemeljenu” odbacio tužbu BiH protiv SRJ, odnosno Srbije za agresiju i genocid. Ali, stvari su se od tada promijenile, kažu pravnici.

Geoffrey Nice, bivši sudija Haškog tribunala: Svi oni dokazi koji su se pojavili od 2007. godine su veoma važni. BiH ih može iskoristiti da bi uspjela završiti ovu obavezu koja je od ključne važnosti za BiH.

Novi dokazi o učešću Srbije za zločine u našoj zemlji pojavili su se u međuvremenu, a neki od njih mogu biti i u presudi Radovanu Karadžiću. Drugi važan dokaz, je objavljeni sadržaj sa sjednica Vrhovnog vijeća odbrane Srbije, koji otkrivaju da je, u vrijeme Slobodana Miloševića, srbijanski režim bio umiješan u rat u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.