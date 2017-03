Srbija mora raščistiti sa sobom i priznati genocid u Srebrenici, kako bi se riješila nacionalizma koji je još prisutan, istakao je to lider LDP-a Čedomir Jovanović na tribini mostarskog kruga u gradu na Neretvi.

Tribina Kako do pomirenja u regiji izazvala je nezapamćeno interesovanje Mostaraca, koji su za Jovanovića imali brojna pitanja.

Porazno je da i danas moramo razgovarati o pomirenju, smatra Jovanović. Devedesete godine, ali i aktuelne dnevnopolitičke teme poput referenduma, revizije, 9. januara, razlozi su zbog kojih i u 2017. godini pričamo o pomirenju.

Čedomir Jovanović: Činjenica je da je to naša svakodnevnica, a to je i argument zbog čega moramo da pričamo o pomirenju iako se mi nikad nismo svađali. Ako mi koji se nikad nismo svađali pričali o miru i normalnom životu, onda će oni koji se nikad nisu pomirili jer to ne žele, biti u prvom planu, a mi ćemo samo biti njihovo topovsko meso.

Lideri naroda bili su nesposobni da na bilo koji drugi način vode društvo, osim ratom istakao je Jovanović. Zbog toga je potcrtao važnost jakog liderstva koje može povesti državu prema EU.

Čedomir Jovanović: “Ja ne znam nikog ko je rat želio, niti sam sreo nekog ko ne voli Bosnu. Pa kako je moguće onda da je Bosna tako puno stradala? U korijenu je bijeda. i Eksploatacija te bijede i odbijanje da se tako nešto riješizapravo pokreće sve drugo.

Govoreći o Mostaru, istakao je kako nikome nije u interesu da se Srbi vrate u grad na Neretvi.

Čedomir Jovanović: Zašto danas nema Srba u Mostaru? Pa ne samo što su devedesetih stradali i što su otjerani? Kad bi se Srbi danas vratili u Mostar i u Sarajevo, pa čemu bi onda služila RS? Pa to bi bio dokaz da je moguć neki normalan život.

Evropa ima previše svojih problema, tako da nemaju više vremena ni za Srbiju, ni za BiH, smatra Jovanović.

Čedomir Jovanović : Vi živite u gradu u kojem 10 godina nije bilo izbora, pa poslije 10 godina oni tamo u Briselu mogu da kažu pa njima tamo izbori možda i nisu potrebni. Oni mogu ko zna koliko dugo tako. A visoki predstavnik, on je prespavao referendum, pa je prespavao i 9. januar, pa je prespavao i 10 godina ovdje u Mostaru bez izbora.

Rat je posljedica političkih slabosti i neodgovornosti, u njega su nas uveli oni kojih se danas uglavnom stidimo. Ali, ne smije se zanemariti činjenica da ideje ratnih zločinaca iz Haga žive i danas. Jovanović kaže da Srbija nije porazila i prevazišla nacionalizam.

Čedomir Jovanović: Kad sam Miloševića odveo u Hag ja sam raščistio sa idejom da ću ja pobijediti na nekim izborima u Srbiji. Đinđić nikad ne bi pobijedio da se glasalo. Mi na vlast dokazimo kad se sve sruši.

Sa druge strane politike nalaze se građani. A građani i u Srbiji i u BiH imaju iste probleme.

Čedomir Jovanović : Beograd nije tako srušen kao Mostar, a ljudi su tamo isto zabrinuti za svoju budućnost. Isto kao i vi. I iste su teme u mojim razgovorima sa njima.

Lideri država trebaju da se bave sobom, a ne da traže izgovore u drugima, poručio je. Zlo se uvijek vraća, samo zavisi u kojem obliku i zbog toga trebaju kompletna društva raditi da ono ne dođe do izražaja. I tu svaka osoba može dati svoj doprinos.

Čedomir Jovanović : Ja sam danas ovdje došao zato što su me pozvali iz Mostarskog kruga i Centra za mir. Ja ništa nisam znao o njima, iako sam mostarski zet. 28- 35 uz sve ono tako teško što ovdje postoji imate puno razloga d budete ponosni na ljude iz te dvije organizacije. Beskrajna energija, i jedna vrsta iskrenosti i dobrote.

Naravno da Srbi nisu željeli genocid, kao ni rat, ali pojedinci jesu, kaže Jovanović. Svaka država ima svoje breme, a Srbija je jedina država u svijetu koja je presuđena za to što je znala, a nije spriječila genocid. Tu odgovornost ne treba gurati pod tepih, zaključio je.