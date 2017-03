U Sarajevu je predstavljena Deklaracija o zajedničkom jeziku, koja je i prije objavljivanja izazvala brojne kontroverze. Deklaraciju je podržalo više od 220 lingvista iz BiH, Crne Gore, Hrvatske i Srbije.

Pitanje o jezicima u ove četiri zemlje svedeno je na konstataciju “Car je go”. Svi su svjesni činjenice da se u Hrvatskoj, BiH i Crnoj Gori govori jednim jezikom koji svi razumiju, a opet je, kako je rečeno, to jezik koji je formaliziran kao četiri nezavisna jezika.

“Mi ne tražimo zajedničko ime jeziku. Mi ne želimo jezik nazvati jugoslavenskim, mi ne želimo jezik nazvati balkanskim, mi zagovaramo to da se dopusti svakom narodu da imenuje svoju varijantu jezika onako kako želi”, rekla je Ivana Simić-Bodrožić, lingvistica iz Hrvatske.

“Ova deklaraciju aktivira tu svijest o zajedničkom a da to opet ima svoju težinu i mimo ovoga što nervira nacionaliste, ali čitav ovaj prvi spektar reakcija pokazuje da će očito biti vrlo snažno iziritirani nacionalisti svih boja”, istakao je Balša Brković, publicist i novinar iz Crne Gore.

Pisac iz Srbije Vladimir Arsenijević iz udruženja Krokodil:

“Pretpostavljam da postoji neka njena formalizacija u neku vrstu pravnog akta i dalji rad u te četiri zemlje na rješavanju problema koje je sebi zadala da riješi”, dodao je pisac Vladimir Arsenijević iz udruženja “Krokodil”.

Deklaracija je namijenjena prije svega mladima, kako bi se u budućnosti desile pozitivne promjene u društvima četiri države.

“Ona dokazuje nešto što je meni daleko važnije da djeca u BiH danas su izložena u obrazovnom sistemu nacionalističkoj ideološkoj mržnji. Takva mržnja se očitovala u izjavi ministrice za kulturu SBK koja je koja je sinoć djetetu srpske nacionalnosti iz Jajca poručila da ide u Banjaluku, odnosno da ga “retorički etnički očisti”, jer to dijete ne može učiti na svom standarnom jeziku u jajačkoj školi”, rekao je Enver Kazaz, profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu:

I prije nego što je njen sadržaj objavljen, deklaracija je izazvala brojne kontroverze i negativne reakcije. Bh. lingvist Dževad Jahić smatra da je deklaraciji ipak pridat puno veći značaj nego što objektivno zaslužuje, te da se jezici okrivljuju za odsustvo komunikacije.

“I ne samo to, nego nastupate sa jednom krajnje apsurdnom i vrlo opasnom tezom da su sva istraživnja u okvirima tih jezika ustvari nacionalistička, što je znak da smo mi u dubokim problemima društva sa jako izraženom društvenom patologijom”, smatra Jahić.

Autor Rječnika bosanskog jezika smatra kako se deklaracijom zapravo manipulira školom.

“Karikira se ulazak na dvoja vrata s jedne strane ovi s jedne oni, to su posljedice, ne uzroci i onda se pokušava. To su apsurdi, čiste laži, to je podmetanje javnosti u kojem i mediji učestvuju”, zaključio je Jahić.

Deklaracija je rezultat dvogodišnjeg rada četiri udruge, a tekst je sačinjen poslije serije regionalnih konferencija projekta “Jezici i nacionalizmi” koje su od aprila do novembra 2016. održane u Podgorici, Splitu, Beogradu i Sarajevu.