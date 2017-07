Dragan Čović sutra preuzima osmomjesečno predsjedavanje državnim Predsjedništvom. Prioritet će mu biti, kako kaže, izmjene Izbornog zakona. Tvrdi da će do njnih doći, ali i da u situaciji kada vlast faktički ne funkcioniše to neće biti nimalo lako.

“Promjenama koje su uslijedile u izbornom zakonodavstvu činom da je Ustavni sud izvukao iz Izbornog zakona sporne članke, a u kojima je bila definisana uloga Centralne izborne komisije, koja samim tim uopće više ne postoji, nastao je ogroman problem. Moj zadatak će biti i ja ću u njemu uspjeti, promijeniti Izborni zakon i izbjeći mogućnost da neko osporava zakazivanje i provedbu izbora. Izbori će sigurno biti, kao što je i planirano, prvog vikenda u desetom mjesecu naredne godine”, izjavio je Dragan Čović.

Komentarišući stavove nekih stranaka kako CIK i bez promjena Izbornog zakona može 2018. godine provesti izbore za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH i omogućiti uspostavu vlasti na svim razinama, Čović ističe kako su Ustav i zakon tu potpuno jasni.

“Sve institucije ove države koje su zadužene za provedbu izbora moraju krenuti od Ustava i Izbornog zakona pa i institucije izvana koje nadziru provedbu izbora. Na primjeru ponovljenih izbora u Stocu vidjeli smo ko to sve nadzire pod posebnom lupom. Mi ćemo jednostavno morati promijeniti izborno zakonodavstvo. U ovako teškim uslovima to neće biti lako. Jer, ako nemate vlast, parlamentarne većine, s kim ćete uopće to dogovoriti”, ističe Čović.

U ovoj godini je, kaže, potrebno uložiti mnogo truda kako bi se usvojile izmjene Izbornog zakona.

“One možda neće biti temeljite za neke druge stvari, ali će biti dovoljne za izborni ciklus 2018. godine, kako bi izbori mogli biti provedeni po ustavu i zakonu”, naglašava on.

