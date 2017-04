Promjena Izbornog zakona je neophodna i mora biti prioritet, istakao je predsjednik HDZ BiH Dragan Čović. Aktivnosti že pokrenuti HNS, a već sutra na državnom nivou očekuju se određene aktivnosti.

Iz SDA napominju da HDZ ne treba jednostrano kretati u izmjene Izbornog zakona, dok u SDP-u kažu da politika ultimatuma i ucjena neće imati njihovu podršku.

Ideja HDZ-a je da prijedlog modela izmjene Izbornog zakona bude puštena u proceduru preko klubova u domovima državnog Parlamenta. Kada je federalni Parlament u pitanju, ponudit će se način izbora 17 delegata iz svakog naroda.

Dragan Čović, predsjednik HDZ BiH: Da vidimo kako da odgovorimo da se biraju predstavnici pojedinih naroda tamo gdje tog naroda u određenom postotku ima. Da ne izmišljamo vještački. Time smo zatvorili priču oko odluke Ustavnog suda. I onda ti predstavnici predstavnike, kao i do sada, za državni nivo.

Iznijet će i prijedlog za biranje članova Predsjedništva koji bi osigurao da jedan narod drugome ne bira predstavnike.

Dragan Čović, predsjednik HDZ BiH: Održavamo se i na fonu odluka Suda u Strazburu, iako ih nećemo cjelovito sagledavati, jer za to je potrebna promjena Ustava. Jasno nam je da za to nemamo potrebnu većinu. Za ovo procjenjujemo da ćemo imat dovoljnu natpolovičnu većinu i da ćemo uz određene rasprave u Parlamentu doći u naredna dva mjeseca do jednog rješenja, koje bi nam osiguralo da možemo narednih godinu i po raditi na reformama i evropskom putu.

Bakir Izetbegović, predsjednik SDA: Mi smo tu govorili kao o jednoj jedinici. HDZ je mislim razdvojio na dvije. Isključivo smo zainteresirani za rješavanje tog pitanja u sklopu rješavanje pitanja Sejdić – Finci. Mislim da je HDZ krenuo bez Sejdić – Finci. Ide se jednostrano. Ide se s modifikovanim rješenjima i ne bih rekao da će to, ne samo ovaj put, nego općeniti moći proći.

Po sličnom modelu, nakon prijedloga za promjenu Izbornog zakona, ići će i zakon o RTV sistemu. Također, zakon o državnim službenicima, o pripadnosti javnih prihoda, te o restituciji.

Bakir Izetbegović, predsjednik SDA: SDA naravno neće pristati ni na kakve ucjene. Iz HDZ su rekli da je to nekakva proba odnosa. Mi smo na probi odnosa već odavno.

Dragan Čović, predsjednik HDZ BiH: Pazite, ima ljudi koji su zadovoljni sadašnjim statusom i koji će ga držati još 20 godina. Zato smo rekli, nama ucjenjivanja, ali želim odmah očitovanje o svim tim pitanjima, da se dalje ne zavlačimo. Svako od kolega ima pravo igrati se vruće – hladno. To je igra koja traje zadnjih šest, sedam godina.

Iz SDP-a navode da je već bilo govora da je SDA pristala na virtuelnu izbornu jedinicu u Federaciji. HNS napominju ne može biti predlagač bilo kakvih rješenja, jer se radi o nevladinoj organizaiji, a o rješenjima će se očitovati nakon što ih vide.

Damir Mašić, politički direktor SDP BiH: U startu vam mogu reći da sve ono što će dodatno dijeliti po etničkom, teritorijalnom, nacionalnom Federaciju ili BiH, od SDP-a neće biti podržano.

SDP-u je neprihvatljivo voditi politiku preko ultimatuma i ucjena. SDP već radi na izradi prijedloga koji će ponuditi u proceduru.