Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović boravi u dvodnevnoj posjeti Briselu. Danas, prvog dana predsjedavanja Predsjedništvom BiH, sastao sa predsjednikom Evropskog vijeća Donaldom Tuskom, a predviđen je i susret sa komesarom za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johanesom Hanom, te visokom predstavnicom EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednicom Evropske komisije Federikom Mogerini.

Sastanak sa Tuskom ocijenio je prijateljskim, a teme razgovora bile su situacija u BiH, ali i regionu.

“Jasno sam naglasio da u vremenu ispred nas nećemo razgovarati o problemima u BiH, nego da ćemo ih rješavati u državi, a da ćemo od prijatelja u EU tražiti ohrabrenje da integracijski proces zaživi do kraja, te da od prekinute niti od 12 mjeseci, od uspješne 2016. godine, dođemo u poziciju da se ponovo vratimo i ubrzamo dinamiku na EU putu”, kazao je Čović novinarima u Briselu.

On očekuje da će se u narednih 12 mjeseci riješiti pitanje MAP-a i kandidatski status BiH u EU.

“Nećemo puno obećavati, a obećanja previše imamo. Na nama je da riješimo ova pitanja u narednih nekoliko mjeseci, kako nas iduća godina ne bi ponovo opteretila izbornim aktivnostima, da ostanemo u neizvršenju planova koje smo svi preuzeli”, dodao je on.

Najavio je da će na sebe preuzeti dinamiku da se obaveze privedu kraju i da se vrati povjerenje među bh. političarima, odnosno da okupi lidere u BiH.

On je istakao da nema nijednog razloga da se preuzete obaveze kada je u potanju evropski put i MAP ne završe u ovoj godini.

Stoga je i cilj njegove posjete Briselu skrenuti pažnju na to da će se dati novi impuls evropskim temama.

Osim toga, Čović je najavio da će narednih dana dogovoriti službenu posjetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović našoj zemlji kako bi se BiH na pozitivan način stavila u centar njihovih interesovanja.

“Moguće je nakon toga napraviti i trilateralnu kako bi u središte pažnje stavilo ovo što danas imamo u BiH, ali i odnos Srbije i Hrvatske”, kazao je Čović, te za osmi ili deveti mjesec ove godine najavio posjete.

Govoreći o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH i stvaranju novih tenzija, s posebnim osvrtom na izjavu predsjednika RS Milorada Dodika o “okupaciji Podrinja”, te reakciju člana Predsjedništa BiH Bakira Izetbegovića na to, Čović je kazao da je u proteklih 12 mjeseci nestalo povjerenje među bh. političarima i da se nada da će političari imati hrabrost da se usmjere na evropska pitanja, te da naprave otklon od ‘90-ih godina.

“Svi treba da se primarno okrenemo budućnosti. Moj zadatak će biti kako ponovo vratiti povjerenje, da lideri političkih stranakamogu ponovo zajedno sjesti za sto, a ne da preko mikrofona šaljemo poruku. Umjesto toga, treba da sjednemo i da pogledamo obaveze koje smo preuzeli. To će biti moj zadatak na kojem ću intenzivno raditi narednih osam mjeseci”, dodao je Čović, te naglasio da se političari ne smiju vraćati u prošlost i problemima iz 90-ih godina.

Govoreći o izborima 2018. godine, on je istakao da će oni sigurno biti održani u oktobru naredne godine i to prema izmijenjenom Izbornom zakonu BiH.

“Izmjene i dopune izbornog zakonodavstva završiće se u ovoj godini i sasvim je izvjesno da će prvog vikenda u oktobru 2018. godine biti održani izbori”, poručio je on.

On je naglasio da HDZ primarno interesuju najviši demokratski standardi i da jedan narod ne bira drugom narodu političke predstavnike.

“Svi se mi oko toga slažemo, ali je pitanje odgovornosti, odnosno kako preuzeti odgovornost pa to stvarno napraviti kao izmjene Izbornog zakona. Da li ovaj prijedlog koji je u proceduri ili nešto korigovan, ali on će svakako u parlamentarnoj proceduri kroz oktobar i novembar biti završen. U to sam siguran”, naglasio je Čović.

Odgovarajući na upit novinara da li postoji podrška bošnjačkih političara, Čović je naveo da će se u ovom trenutku “svako pitanje koje mi stavimo na sto, naći kao sporno”.

“Moj stav je da smo to prethodno dogovorili. Stav kolega iz SDA je da o tome treba još puno da pričamo, odnosno da to nije do kraja dogovoreno”, potcrtao je Čović.

HDZ želi da do kraja 2017. godine izmjene izbornog zakonodavstva budu završene.

“Predlagao sam da to završimo do ljeta, ali nismo stigli. Siguran sam da ćemo to završiti od septembra do novembra. Naćićemo konsenzus oko ključnih stvari”, poručio je Čović.

Prokomentarisao je i izgradnju Pelješkog mosta o kojem će kako kaže ovih dana biti intenzivirani razgovori i da on smatra kako zajednički projekat mora proći u BiH jer on pomaže i našoj zemlji.

Osvrnuo se i navodne inicijative zemalja EU, prvenstveno Njemačke, o građanskom uređenju BiH.

“Što se tiče unutrašnjeg uređenja BiH, to je naše unutrašnje pitanje stvar BiH, a ne predstavnika EU”, naveo je Čović.

Kako je kazao, Evropski parlament zauzeo jasan stav kada je riječ o uređenju BiH posebno u dijelovima koji se odnose na konstitutivnost i federalizam.