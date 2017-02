Referendum o Danu RS, najave otcjepljenja ovog entiteta od BiH, zahtjevi za stvaranje trećeg, hrvatskog entiteta, rasprave o federalizaciji BiH, revizija presude po tužbi BiH protiv Srbije za genocid – samo su neki od povoda za krize i dovođenje zemlje na ivicu funkcionisanja pa i na ivicu konflikta.

Da su blokade način političkog djelovanja, a krize jedini vidljivi rezultati političkih subjekata, pokazuje ponašanje političkih lidera za vrijeme krize. Svi traže svoje parče kolača.

Sadašnja kriza rezultirat će onim što je najavljivao Savez za promjene, tehničkim mandatom Vlade, nepostojanjem parlamentarne većine i katastrofalnim zastojem svih reformi na putu ka EU, smatra politički analitičar Enver Kazaz. “Tehnički mandat smo iskusili već davno sa Vladom Federacije, tehnički mandat na državnom nivou će biti nešto što ćemo iskusiti i najveći gubitak cijele ove priče je zastoj u reformama ka EU. Mi nećemo imati Parlament koji će donositi zakone, najteža poruka je poruka o političkoj nestabilnosti.”

Da nema revizije presude, politička elita pronašla bi drugi povod za krizu, sve ostalo bilo bi isto. Politički analitičari uvjereni su da je riječ o uobičajenom ponašanju političara, koje tumače potpunim nepostojanjem odgovornosti.

“Sve dok se ne izađe iz jedne potpune mentalne blokade, političke blokade, ako hoćete čak i intelektualne blokade koja naručuje proizvodnju animoziteta, mržnje, sukoba, kao elemenat održavanja na vlasti, sve do tada nemamo sreće”, ističe Zlatko Dizdarević, politički analitičar.

Ipak, svaka kriza, povod je za ostvarivanje različitih političkih ciljeva. Tako, u intervjuu za Večernji list Božo Ljubić ponovio da BiH treba novi ustavni dogovor na temelju rezolucije EP, što podrazumijeva i hrvatsku federalnu jedinicu.

“Ako pravilno iščitamo rezolucije EP, posebice zadnju rezoluciju, i ako svi skupa to odgovorno i u dobroj vjeri prihvatimo, ova zemlja može krenuti prema institucionalnoj i političkoj stabilizaciji. To konkretno znači da bi se u ovoj godini morala dogoditi izmjena Izbornog zakona. Uvjeren sam da bi promjena dovela do relaksiranja političkih odnosa ovdje u BiH, te stvorio pretpostavke da kroz proces evropskih integracija u sljedećim godinama za korjenitiju izmjenu ustava, koja bi uključivala i teritorijalnu reorganizaciju u kojoj će biti i federalna jedinica sa hrvatskom većinom”, navodi

Božo Ljubić, predsjednik Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora BiH.

Ko o kome, Ljubić o trećem entitetu. Analitičari napominju da je za sve učesnike ove predstave za javnost, gubitak jednak.

“Ova kriza bi kada bismo je gledali kroz pojedinačne političke interese Izetbegoviću omogućila da se iznova postavi kao jaki bošnjački nacionalni lider, Savezu za promjene da pokaže da je veći Dodik od Dodika i bolji zaštitnik i RS i Srbije od Dodika, hrvatskoj komponenti otvorit će naravno Boži Ljubiću i Draganu Čoviću mogućnost da rovare iznutra i da na Izetbegovićevoj slabosti ostvare neke svoje ciljeve, ali nema Parlamenta, nema donošenja promjena Izbornog zakona, tako da su ustvari svi gubitnici”, dodaje Kazaz.

“Zato što svako od njih doživljava sve što se dešava kao priliku da profitira ili da izađe iz mraka i legitimira se na političkoj sceni, ili da ako je već na političkoj sceni da sačuva tu svoju vlast. To je ta perverzna logika iz koje mi nikako ne možemo da izađemo”, navodi Dizdarević.

S obzirom na to da tri strane u BiH različito ocjenjuju izvore krize u BiH, imaju i različite poglede na rasplet. Ipak, i dalje je odgovornost za taj rasplet na legitimnim predstavnicima sva tri naroda, poručuju naši sagovornici.