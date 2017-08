Najesen će prema najavama Aleksandra Vučića i Milorada Dodika, svjetlo dana ugledati zajednička Deklaracija Srbije i RS. Tvrde, cilj je očuvanje kulturnog identiteta jezika i pisma Srba. Struka tvrdi suprotno. Posmatrajući historijske činjenice, kako kažu deklaracija ne može donijeti ništa dobro za BiH.

Dodik je ranije poručio da je cilj najavljene zajedničke Deklaracije da se izbjegnu nova stradanja Srba, ojača njihov nacionalni identitet, kao i nacionalne države Srbije i RS. Deklaracija po riječima Dodika nema nacionalističkih aspiracija. Žele se zaštititi sve srpske zajednice u regionu i čitavom svijetu.

Njen drugi kreator, Aleksandar Vučič ostaje pri stavu da deklaracija nije ratnohuškačka i ne vrijeđa nikoga. Akademik Muhamed Filipović tvrdi da se radi o posebnoj vrsti vođenja nacionalne politike. Pita se i zašto postoji potreba zaštite naroda koji nikada u historiji nije bio žrtva.

Muhamed Filipović, akademik: “Činjenica je historijska da je srpski narod uvijek sam sebe ugrožavao i to upravo na ovaj način. Nedavno su takvu Deklaraciju donijela Srpska akademija nauka i umjetnosti, 1939.takvu Deklaraciju je donio Srpski kulturni klub, sredinom 19.vijeka takvu deklaraciju donio je ministar Grašanin, a svaka od tih deklaracija je ustvari bila program agresije prema susjedima.”

Dodikovo oživljavanje priče o ujedinjenju Srbije i RS, zapravo je samo još jedna u nizu Dodikovih slamki spasa tvrde politički analitičari. Preko “nacionalnog tamburanja”, Dodik se pokušava osloboditi i kaznenog gonjena za ono što je činio u proteklom periodu.

Esad Bajtal, politički analitičar: ” Njemu je svejedno da li će on pričati velikosrpsku politiku, velikodržavni koncept dovoditi ponovo u život u ovim prostorima ili će uzeti za problem bosanski jezik, ili priču sudstva BiH, njemu je sasvim svejedno. On tih slamkica spasa ima na pretek, može ih izmišljati, može ih tražiti i upotrebljavati onako kako on misli da mu je u datom trenutku najbolje.”

Slavo Kukić, politički analitičar: ” Ne vidim specijalne razlike između toga što se planira i sukoba iz 19.vijeka, i memoranduma Srpske akademije nauka i umjetnosti iz 86.godine. Ako se pođe od te teze imamo posla sa pokušajem reinkarnacije ideje Velike Srbije, u tom slučaju čitava priča dobija ozbiljniji karakter.”

Muhamed Filipović, akademik: ” To nema nikakvog smisla sa historijskom realnošću, sa smislom. Zašto? Pa najsigurniji Srbi u BiH su unutar BiH. Srbi koji su funkcionirali u okvirima srpske politike, dovodili su sebe u teške pozicije i stradali, izvršavajući planove srpskih političara, doživljavali su katastrofe kao što je ova sa Hrvatskom, pokušaj da stvore Srbiju u Hrvatskoj.”

Najavljeno je da će se u narednom periodu formirati timovi stručnjaka koji će raditi na pisanju teksta deklaracije. Očekuje se usvajanje u parlamentima Srbije i Republike Srpske, a zatim će biti i zvanično predstavljen.